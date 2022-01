Coupe du Roi: le Barça qualifié dans la douleur contre une D3, Dembélé buteur

Mené au score face à Linares (D3) ce mercredi lors son seizième de finale de Coupe du Roi, le FC Barcelone a réussi à renverser le match en seconde période (2-1), avec notamment le premier but de la saison d'Ousmane Dembélé. Le club blaugrana est qualifié pour le prochain tour.

Tenant du titre de la Coupe du Roi, le FC Barcelone a connu quelques frayeurs pour se qualifier face à Linares, club de troisième division espagnole. Rapidement mené au score en 16es de finale, le club catalan s'en est remis notamment à Ousmane Dembélé, entré en jeu à la pause, pour se qualifier (2-1).

Premier but de la saison pour Dembélé

A l'issue d'une action bien construire, Linares a ouvert le score grâce à la tête d'Hugo Diaz (18e), sur un centre de Fran Carnicer. Mais malgré une possession de balle pratiquement sans partage, le Barça a bien eu du mal à trouver la faille. La lumière est venue d'Ousmane Dembélé, qui a trompé le gardien adverse (63e) avec le rebond, sur une frappe lointaine.

En fin de contrat en juin prochain avec le Barça, et sujet à de nombreux débats autour de son avenir, Ousmane Dembélé en a profité pour inscrire son premier but de sa saison. Si Linares a bien eu des occasions pour marquer un deuxième but, le coup de grâce est venu de Ferran Jutglà (69e), après un déboulé sur le côté gauche.

Privée de plusieurs joueurs en raison de blessures ou du coronavirus, l'équipe blaugrana a assuré l'essentiel avec cette qualification pour les huitèmes de finale, trois jours après sa victoire face à Majorque (1-0) en Liga.

Xavi a profité de la rencontre pour offrir une première titularisation à Dani Alves depuis son retour, qui a disputé l'ensemble de la partie. Le Barça a désormais rendez-vous à Grenade ce samedi (18h30) pour la suite de la saison de Liga.