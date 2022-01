Barça: tout juste inscrit, Dani Alves dans le groupe en Coupe du Roi

Daniel Alves a été convoqué dans le groupe du Barça en Coupe du Roi, juste avant la validation de son enregistrement pour pouvoir disputer le match contre Linares (D3), prévu ce mercredi à 19h30.

De retour au Barça depuis le mois de novembre 2021, Daniel Alves pourrait faire ses débuts sous le maillot blaugrana à l’occasion des 16es de finale de la Coupe du Roi, ce mercredi (19h30), sur le terrain de Linares (D3). Le Brésilien, qui attendait encore d’être enregistré, l'a été quelques minutes après la publication de la liste des joueurs convoqués. Si tel est le cas, il a toutes les chances de débuter dans le onze de départ, assure Mundo Deportivo.

Problèmes gastriques pour Lenglet et Umtiti

Le Français Ousmane Dembélé, négatif lors des derniers tests pratiqués par son club, figure lui aussi dans la liste des joueurs convoqués, mais pas Clément Lenglet ni Samuel Umtiti, tous deux absents de dernière minute en raison de problèmes gastriques. Entre les joueurs positifs au coronavirus, les suspendus et les blessés, Xavi n’a pas vraiment eu l’embarras du choix, et a été contraint de faire appel aux jeunes talents de la Masia.

Ainsi, neuf joueurs de l’équipe B du Barça (Iñaki Peña, Nico, Jutglà, Ilias, Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Álvaro Sanz et Estanis) sont venus prêter main forte aux 12 joueurs de l’équipe première convoqués et aptes pour cette rencontre (Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Garcia, Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Alves, Piqué, Araujo et Dembélé).