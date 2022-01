Coupe du Roi: le Real Madrid s’en sort en prolongation à Elche

Le Real Madrid, sans Karim Benzema laissé au repos, a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s’imposant à Elche (2-1) en prolongation.

Les Merengues ont longtemps buté sur la défense d'Elche, et les locaux ont même ouvert la marque en prolongation sur un coup franc converti en deux temps par Gonzalo Verdu (103e), mais les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à renverser la situation grâce à deux buts d'Isco (108e) et d'Eden Hazard (115e). Ils rejoignent Majorque, le Rayo Vallecano, Cadix, Valence, le Betis Séville et la Real Sociedad au tour suivant. La dernière place se joue dans la soirée entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone.

Benzema laissé au repos

Une rencontre que n’a pas disputé Karim Benzema. L’attaquant français, très sollicité depuis le début de la saison, a été laissé au repos par Karim Benzema. Eduardo Camavinga était lui aligné d’entrée et a été remplacé par Casemiro à la 72e minute. Ferland Mendy est lui entré en jeu en prolongation à la place de Vinicius (118e). Marcelo a lui été expulsé (102e).