Dortmund: Meunier révèle avoir failli signer au Barça cet hiver

Dans un entretien à 7 sur 7, Thomas Meunier a abordé l'intérêt du FC Barcelone à son sujet lors du dernier mercato. Si le club allemand n'a pas voulu vendre son joueur, l'ancien joueur du PSG a été flatté par la proposition catalane.

Pour Thomas Meunier, "le Barça, c’est un train qui ne passe qu’une fois dans une vie." Mais l'arrière droit n'a pas composté son ticket pour le club catalan lors du dernier mercato hivernal. Dans un entretien à 7sur7, le Belge est revenu sur cet intérêt particulier, lui qui est finalement resté au Borussia Dortmund en janvier.

"Mentalement, ça n’a pas été simple"

J’ai été très surpris quand Jordi Cruyff (le directeur sportif du Barça) m’a appelé. Il m’a expliqué le plan. Le Barça voulait soit me louer avec obligation d’achat, soit me transférer définitivement tout de suite. Imagine... Dortmund, c’est déjà un grand club, mais le Barça, c’est unique, a confié Thomas Meunier. Tout comme le Bayern, le Real ou United. En principe, on ne dit pas non à de tels clubs."

Le FC Barcelone a finalement récupéré Daniel Alves, le vétéran de 38 ans, pour un deuxième passage au club après un premier glorieux entre 2009 et 2016. Le Brésilien est arrivé libre début janvier, même si sa signature a été officialisée en novembre. "Ça aurait pu arriver, a lancé Meunier sur son transfert en Catalogne. Le Barça cherchait un arrière droit solide physiquement, complet et dangereux en phase offensive, pour un prix raisonnable. Je correspondais à ce profil. Je l’ai démontré depuis le début de la saison. Mais quand Dortmund m’a téléphoné pour évoquer l’intérêt du Barça, ils m’ont directement dit: ‘Désolé, mais tu ne peux pas partir’.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Thomas Meunier se soigne actuellement, lui qui est blessé à la cuisse. Depuis le début de la saison, il a participé à 26 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts. Mais il a fallu tourner la page de ce transfert raté au Barça. "Mentalement, ça n’a pas été simple, a admis l'ancien joueur du PSG. Mais je comprends Dortmund. C’était tout juste une semaine avant la fin du mercato... Je ne pouvais quand même pas leur dire: 'Enfoirés! Laissez-moi partir’. Cela n’aurait pas été honnête de ma part." Thomas Meunier voit surtout dans cet intérêt un "fantastique compliment" pour ses capacités.