Mercato: Haaland serait de plus en plus tenté par le Barça

Si Manchester City semble bien placé pour recruter Erling Haaland (21 ans), l’attaquant norvégien serait toujours tenté par le FC Barcelone. Les récents résultats - dont la claque dans le Clasico - et la discussion avec Xavi le séduisent.

A quelques mois de la fin de la saison, le doute habite toujours Erling Haaland (21 ans) sur le choix de sa future destination. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien pousse pour un départ et les prétendants sont nombreux à lui faire les yeux doux. Manchester City serait bien placé sur ce dossier en raison de sa puissance financière mais aussi de la symbolique de la destination puisque le père de l’attaquant y a terminé sa carrière.

Mais l’Espagne reste une autre destination possible. Le Real Madrid est sur le coup, tout comme le FC Barcelone, malgré des finances exsangues. Malgré cela, la candidature du club catalan ne serait pas totalement écartée. Au contraire. Selon Mundo Deportivo, elle aurait même repris du crédit aux yeux de Haaland, séduit par le style de jeu des Catalans depuis plusieurs semaines. La claque infligée sur le terrain du Real Madrid (0-4) lors du Clasico il y a trois semaines aurait particulièrement marqué les esprits de l’international norvégien.

Ce dernier aurait aussi particulièrement apprécié sa discussion avec Xavi lors de la visite de l’entraîneur en compagnie du président Joan Laporta, le 1er mars dernier à Munich. Selon des sources proches de l’agent du joueur (Mino Raiola), ces éléments ont instauré le doute dans son esprit. Si le FC Barcelone figure dans la liste des prétendants, le club a conscience de la difficulté de l’opération en raison de son tarif qui s’annonce très élevé.

Une opération très compliquée pour le Barça

Mundo Deportivo évoque un transfert à 90 millions et deux commissions astronomiques de 25 millions d’euros pour Mino Raiola et le père du joueur, Alf-Inge Haaland, impliqué dans la carrière de son fils. Le Barça ne pourra pas s’aligner sur tels montants et parie sur des prétentions à la baisse, notamment au niveau du salaire, pour tenter le coup. L’aspect sportif prend donc beaucoup de sens. Et celui-ci séduit Haaland.