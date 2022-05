Eric Olhats, ex-conseiller de Griezmann, mis en examen et placé en détention pour atteinte sexuelle sur mineurs

Recruteur et ancien conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats est mis en examen et placé en détention pour atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

Depuis mercredi matin, Eric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann et recruteur pour plusieurs clubs, était en garde à vue pour des faits présumés d’agressions sexuelles sur mineur. Ce jeudi soir, après moins de 48 heures dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne, le procureur de la République annonce sa mise en examen pour le chef d'atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui confère sa fonction et également du chef de détention d'images à caractère pornographique de mineurs. Il est placé en détention ce soir. Il risque une peine de dix ans de prison. Il reste présumé innocent.

Des faits présumés qui remonteraient aux années 1990 et au début des années 2000

Ce jeudi matin, après plus de 24 heures devant les enquêteurs, le parquet de Bayonne avait déjà annoncé auprès de RMC Sport la prolongation de cette garde à vue. Comme indiqué dès mercredi soir, les faits présumés remonteraient aux années 1990 et au début des années 2000. Selon nos informations, la victime serait un joueur de Bayonne qui était mineur au moment des faits. La plainte date d’août 2021. Des signalements pour attouchements et agressions sexuelles seraient aussi remontés aux services d’enquête.

Pour rappel, jusqu’en 2016, Eric Olhats était le conseillé d’Antoine Griezmann. C’est lui qui avait amené l’international français à la Real Sociedad au début de sa carrière. Le recruteur avait déjà eu affaire à la justice. En septembre 2010, l’ancien responsable de l’Aviron Bayonnais avait gagné en appel son procès dans une affaire de corruption de mineurs.

Il conteste les faits

En 2019, un courrier anonyme est arrivé au Parquet de Bayonne dans lequel une personne affirme qu'Eric Olhats aurait eu des gestes déplacés à l'égard de jeunes joueurs alors qu'il exerçait les fonctions d'entraîneur et recruteur. La PJ de Bayonne a directement été saisie du dossier.

Au total, comme l'annonçait RMC Sport mercredi soir, plusieurs plaintes ont visé Eric Olhats. Trois anciens joueurs du mis en cause ont déposé plainte pour des faits d'atteintes sexuelles commises entre 1998 et 1999. Les jeunes hommes avaient moins de quinze ans au moment des faits présumés.

Comme annoncé, Olhats (59 ans) a donc été arrêté mercredi matin par la PJ de Bayonne à son domicile puis placé en garde à vue. L'homme conteste les faits qui lui sont reprochés. Le juge d'instruction l'a mis en examen ce jeudi soir pour deux chefs d'accusations : atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui confère sa fonction et également du chef de détention d'images à caractère pornographique de mineurs. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire.