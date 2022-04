Coupe du monde 2022: Griezmann donne ses quatre favoris, dont la France

A sept mois du début de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann a donné ses favoris lors d’un entretien accordé au magazine GQ. Il se projette aussi sur un potentiel doublé avec les Bleus.

Depuis 60 ans, aucune équipe n’est parvenue à conserver sa couronne mondiale. La dernière fois, c’était en 1962, lorsque le Brésil emmené par Garrincha avait doublé la mise après le titre de 1958. Mais à sept mois de la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre prochain, l’équipe de France fait partie des favoris de la compétition, donc à sa propre succession.

"Il reste du temps, nous sommes prudents, a indiqué Antoine Griezmann dans un entretien accordé en Espagne au magazine GQ. Mais on a une bonne équipe, on reste sur neuf matchs sans perdre, c’est un bon signe. Après, lors d’un Mondial, tout est plus difficile." Concernant le doublé, il parle d’un "défi très difficile".

Les Bleus parmi les quatre favoris

"Les sélections peuvent beaucoup changer en quatre ans, précise le Français. Nous avons beaucoup changé, pas seulement du côté des joueurs mais aussi sur notre manière de jouer. Nous sommes conscients du niveau que l’on a, mais il reste beaucoup de chemin."

Antoine Griezmann s’est malgré tout risqué à définir quelques favoris. "Le Brésil, l’Argentine, l’Espagne et la France", a-t-il indiqué. Pour le moment, il reste sur des victoires importantes contre l’Argentine et l’Espagne, en Coupe du monde ou en Ligue des nations. Peut-être un signe.