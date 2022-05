Éric Olhats, ex-conseiller de Griezmann, placé en garde à vue pour agressions sexuelles sur mineurs

L'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats, a été interpellé ce mercredi matin et placé en garde à vue au commissariat de Bayonne, a appris RMC Sport ce mercredi soir confirmant une information de nos confrères d’Actu Pays Basque, pour des faits présumés d’agressions sexuelles sur mineurs.

Éric Olhats, 59 ans et ancien conseiller d'Antoine Griezmann, a été interpellé ce mercredi matin par la police judiciaire et placé en garde-à-vue au commissariat de Bayonne ce mercredi matin pour des faits présumés d'agressions sexuelles sur mineurs. Une information de nos confrères d'Actu Pays basque que RMC Sport est en mesure de confirmer.

Des victimes au sein du club de Bayonne

Selon nos informations, cette arrestation arrive après le dépôt d'une plainte à l'encontre d'Eric Olhats. Cette plainte accuse le conseiller de viol lorsque l’homme était responsable de la formation des jeunes joueurs au sein du club de football de Bayonne. Ces faits présumés sur mineurs auraient été commis entre les années 1990 et le début des années 2000.

Les victimes présumées seraient des joueurs du club, mineurs au moment des faits, selon une source proche de l’enquête, rapporte Le Parisien. Selon Actu Pays Basque, "une victime présumée aurait déposé une plainte il y a quelques jours". Nos confrères évoquent aussi "d’autres signalements pour attouchements et agressions sexuelles sur mineurs" qui auraient été signalés. Et le site d'information locale rappelle d'ailleurs qu’en 2010, l’ex-responsable technique de l’Aviron Bayonnais avait gagné en appel son procès dans une affaire de corruption de mineurs.

Révélateur d'Antoine Griezmann à la Real Sociedad

Éric Olhats, actuel recruteur de l’Atlético de Madrid en France, est connu pour être celui qui a fait connaître Antoine Griezmann, alors qu'il était recruteur pour le club espagnol de la Real Sociedad, en 2005. Lui qui avait alors été refusé de nombreux centres de formation français, trouve en la personne d'Olhats un homme de confiance, qui l'emmène finalement vivre son rêve au Pays Basque.

Loin de ses parents, celui qui travaillait alors pour le club basque avait pris le Français sous son aile, en l'hébergeant chez lui et en l'amenant quotidiennement à l'école de l'autre côté de la frontière. Conseiller sportif, il a joué un rôle dans son (premier) transfert à l’Atlético de Madrid. "C’est une relation atypique comme l’a été la trajectoire d’Antoine, reconnaissait Eric Olhats en 2016. On est conscients qu’on n’a jamais été dans la norme mais on continue ainsi. C’est une relation qui mêle le professionnalisme et l’amitié. On a trouvé le bon équilibre entre la proximité et la confiance."

Une fin de relation chaotique

Une relation qui avait pris fin brutalement à l'été 2017, sans que les deux hommes n'expliquent immédiatement la raison. Dans le documentaire "Griezmann Confidentiel", diffusé ce mercredi sur TMC, l’attaquant de l’équipe de France était revenu sur cette rupture douloureuse. Son ancien mentor, avec qui il travaillait depuis son adolescence, a récemment expliqué leur divorce par un désaccord sur la gestion de son image. "Peut-être qu’il écoutait un peu trop ce qu’on disait à droite à gauche. Mais ce n’était pas son style. Donc je pense que c’était plus de l’énervement, le fait que je ne lui donnais plus de nouvelles", répond le buteur de l’Atlético de Madrid.

"Pour moi, c’était comme un père, appuyait quand même le tricolore. Il m’a gardé chez lui pendant six ans. Après, il s’est occupé de moi sportivement. A la Real (Sociedad), quand j’avais un petit pépin ou que j’étais mal mentalement, il était toujours là. Après, je suis parti à Madrid, on s’est un peu séparés, mais on restait en contact par rapport au foot. Et j’en ai encore gros sur le cœur mais je suis quelqu’un comme ça, qui aime bien déconner, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain. Je sais séparer les choses et quand il faut être sérieux." Depuis les deux hommes avaient rompus leurs liens, quand Olhats avait refusé de venir à son mariage.