FC Barcelone: Ronald Koeman limogé avant la fin de l’année?

Critiqué en interne pour ses prises de parole et ses choix tactiques, Ronald Koeman pourrait être limogé du FC Barcelone d’ici novembre, si on en croit les déclarations d’un de ses proches.

Sous les critiques depuis de nombreuses semaines, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman pourrait être licencié d’ici novembre s’il on en croit Lluis Canut, un journaliste de Catalunya Radio et très proche du coach néerlandais. Invité dans l’émission Tot Costa, il révèle que son avenir est plus que jamais incertain: "J'ai dîné avec Koeman jeudi, il va bien, je suis sûr qu'il souffre parce qu'il aime Barcelone. Je ne sais pas s'il va tenir jusqu'en novembre, car les campagnes contre lui sont folles : les Cruyffistas, les lobbies de Xavi et Riqui Puig. "

Soutenu par une partie du board, pas Laporta

Après la défaite 3-0 contre le Bayern Munich en première journée de Ligue des champions, la direction du FC Barcelone avait convoqué une réunion pour décider de l’avenir de Ronald Koeman sur le banc blaugrana. Autour de la table, Rafa Yuste (vice-président), et Mateu Alemany (directeur du football) auraient plaidé en faveur de Koeman à en croire Lluis Canut, alors que le président Joan Laporta semblait s’impatienter. Mais les pressions internes commenceraient à se multiplier et la tendance serait de plus en plus à un départ imminent. Au-delà des critiques tactiques, c’est aussi l’attitude de l’entraîneur néerlandais qui agacerait en interne.

Dans une série télévisée néerlandaise, Ronald Koeman et son agent révèlent leurs discussions avec Laporta, et expliquent l’incertitude laissé par le nouveau dirigeant quant à la continuité du néerlandais. "Laporta dit qu'il lui faut 2 ou 3 semaines pour trouver le nouveau candidat (pour remplacer Koeman), explique son agent. Et s'il ne le trouve pas, Ronald Koeman est autorisé à rester." Et l’entraîneur du Barça poursuit : "Le Président est le Président du club et il est là pour prendre des décisions, donc prend les alors ? Dites-moi que je ne suis pas assez bon et que nous allons y mettre fin ?" Des déclarations qui ne viendront sûrement pas jouer en la faveur de Koeman, déjà sous pression.