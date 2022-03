"Il a un bon toucher de ballon", les confessions de Benzema sur son fils

Invité de l'émission Turbo ce dimanche sur M6, Karim Benzema a eu l'occasion de tester plusieurs voitures. Mais aussi de se confier sur sa vie privée et notamment sur les capacités de son jeune fils Ibrahim avec un ballon.

Karim Benzema s'exprime rarement sur sa vie privée. Invité de l'émission Turbo sur M6 ce dimanche, qui fêtait son 35e anniversaire, l'attaquant français a eu l'occasion de parler de son fils Ibrahim, qu'il compte bien inscrire prochainement au football. Le dernier de la famille fêtera ses 5 ans en mai prochain.

"On va attendre un peu"

Karim Benzema est peut-être inspiré par certains de ses coéquipiers, à l'image d'Eduardo Camavinga. Célio, 5 ans, frère du milieu de terrain, a disputé récemment une rencontre officielle avec l’équipe de jeunes de l’Internacional de Madrid.

"Mon fils a un bon toucher de ballon, c'est vrai ! Est-ce qu'on va l'inscrire au Real ? On va attendre un peu. Pour l'instant, il est là et il kiffe. Est-ce que sa maman est d'accord pour qu'il fasse du football ? Oui !", s'est réjoui Karim Benzema, qui est au Real Madrid depuis 2009, dont il est devenu l'un des patrons, à l'image de son triplé récent en Ligue des champions face au PSG.

Karim Benzema a aussi une fille nommée Mélia, âgée de 7 ans. Dans un entretien à Quotidien sur TMC en 2019, Karim Benzema avait fendu l'armure en voyant une photo de ses deux enfants. "Ah… c’est beaucoup de choses, ça c’est… c’est tout. Je n’ai même pas les mots parce que ça me touche au cœur. [...] Il ne faut pas me montrer ça sinon ça va me mettre les larmes", lâchait KB9.

Touché au mollet gauche ces derniers jours face à Majorque, Karim Benzema était forfait pour le Clasico face au FC Barcelone, perdu 4-0 à domicile par le Real Madrid. Le buteur a renoncé aussi au rassemblement du mois de mars avec les Bleus, finalement remplacé par Olivier Giroud.