Équipe de France: Giroud et la concurrence avec Benzema, les explications alambiquées de Deschamps

Assailli de questions sur la présence d'Olivier Giroud, absent du groupe France depuis l'Euro, pour cette trêve internationale, Didier Deschamps s'est parfois un peu perdu dans ses explications. Le sujet est sensible.

La présence d’Olivier Giroud dans le groupe France, davantage liée à l’absence de Karim Benzema qu’à ses performances avec l’AC Milan, fait beaucoup parler. Comme si l’avant-centre des Rossoneri ne pouvait plus espérer jouer un rôle majeur sous la tunique siglée du coq, lui qui a porté l’attaque des Bleus pendant tant d’années.

Invité à commenter la sélection de Giroud, Didier Deschamps a été quelque peu hésitant lorsqu’il s’est agi de justifier la mise à l’écart de ce joueur qui a tant compté, et ne compte plus depuis l’Euro et la réapparition de Karim Benzema.

Brouillon dans ses explications, pas toujours très claires d’ailleurs, le patron des Bleus a expliqué à quel point il était parfois difficile de vivre un tel déclassement, aussi brutal, quand on a joui, comme Olivier Giroud, d’un statut à part dans un groupe.

Deschamps: "Pas une attention particulière sur Olivier"

"Olivier est un joueur qui a eu un statut à part pendant de longues années. Il ne l’a plus. Avoir moins, c’est dur psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, mais aussi sur le groupe. Et puis, il y a des affinités. Un joueur qui a un statut a besoin d’avoir un rôle important à jouer, j’en suis convaincu", a expliqué Deschamps.

Sous-entendu, Olivier Giroud accepte difficilement de patienter sur le banc, a fortiori quand Karim Benzema est titulaire. Une chose est sûre, Didier Deschamps a parfois eu tendance à parler de Giroud au passé, un joueur dont il ne veut plus faire un cas à part. Ce que fut pourtant Giroud quand il était sélectionné alors même que son temps de jeu en club était inexistant.

"Le plus important pour moi, c’est d’être cohérent et juste par rapport au discours que je peux tenir à Olivier et d’autres, a exposé Deschamps. Il va nous rejoindre, il n’a pas à faire plus, ni moins, il sait très bien. Il a fait partie de cette équipe qui a été très performante. Elle a été très performante sans lui, c’est un joueur qui est resté sélectionnable. Il fait partie des 23. S’il est là aujourd’hui, évidemment que c’est lié à la blessure de Karim. Je ne vais pas avoir une attention particulière sur Olivier. Il fait partie du groupe, qu’il connaît bien, voire très bien, avec toujours les mêmes objectifs."