Mercato: en bonne santé financière, le Real Madrid aurait l'argent pour s'offrir Mbappé dès cet été selon la presse espagnole

Selon AS, le Real Madrid a clôturé son exercice 2022-23 largement dans le vert, et disposerait de moyens financiers importants. Les Madrilènes auraient de quoi se lancer en quête de la signature de Kylian Mbappé dès cet été.

Si ce n'est finalement qu'une histoire de gros sous, le Real Madrid aura du répondant. L'incertitude autour de la situation de Kylian Mbappé à Paris attise logiquement le feu d'un départ du prodige français dès cet été. Et comme à chaque période de mercato, la Maison blanche figure tout en haut de la liste de ses prétendants plausibles.

Si l'attaquant du PSG faisait le choix de quitter la capitale à un an de la fin de son contrat, les Madrilènes seraient en capacité financière de se l'offrir, d'après AS. Le quotidien assure que le club de Florentino Pérez a dévoilé lundi un premier bilan de ses comptes pour la saison 2022-23. Et il est plutôt très bon.

>> Toutes les infos mercato dans notre direct

Près de 400 millions pour soutenir une opération historique

Le Real aurait vu ses revenus atteindre 843 millions d'euros - un chiffre dépassant pour la première fois celui d'avant la pandémie de Covid - et clôturé son année avec un léger bénéfice de 11,8 millions d'euros. Le club madrilène disposerait également d'une trésorerie au 30 juin 2023 de 128,2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent diverses lignes de crédit non-utilisés qui pourraient lui permettre de disposer au total de 265 millions d'euros pour faire face "confortablement", citant le club, "[à ses] engagements de paiement prévus".

Si le dernier 2e de Liga devra entériné ce bilan lors d'une assemblée prévue entre octobre et novembre prochains, celui-ci laisse entrevoir une importante marge de manoeuvre pour un éventuel recrutement de Kylian Mbappé. Entre ses liquidités et ses lignes de crédit, Madrid disposerait donc de près de 400 millions d'euros pour envisager l'opération Mbappé, forcément très coûteuse.

Depuis l'annonce de la non-activation de sa clause pour prolonger jusqu'en 2025 et le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi, la situation n'a pas changé: Mbappé veut rester à Paris cette saison, alors que la direction parisienne lui a posé un ultimatum pour prolonger ou partir.