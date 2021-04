Insultes racistes: Diakhaby sort du silence et réclame des sanctions contre Cala

Deux jours après avoir dénoncé des insultes racistes contre lui, Mouctar Diakhaby a donné de ses nouvelles dans une vidéo, ce mardi. Le Français maintient ses accusations et demande des sanctions contre Cala.

Mouctar Diakhaby (24 ans) a pris la parole pour la première fois depuis les graves incidents qui ont émaillé la rencontre entre Cadix et Valence (2-1), dimanche. A la 29e minute de la rencontre, le défenseur s’est arrêté de jouer avant d’accuser Juan Cala, défenseur adverse, de l’avoir visé avec l’insulte raciste "negro de mierda" ("noir de merde"). Le défenseur français réitère ces accusations et attend des sanctions de la part des instances espagnoles.

Il a publié cette vidéo sur son compte Twitter en-dessous d’un message intitulé "negro de mierda". "Je veux parler de ce qu’il s’est passé à Cadix, dimanche, débute l’ancien Lyonnais. Je suis tranquille et je veux parler. Il y a eu une action où un joueur m’a insulté et les mots sont: ‘noir de merde’. Le joueur m’a dit ça et c’est intolérable. Je ne peux pas le cautionner. Tout le monde a vu ma réaction. Cela ne peut pas se passer dans la vie normale et par-dessus tout dans le football qui est un sport de respect. Après cela, moi et mes coéquipiers avons décidé de rentrer aux vestiaires, ce qui était une bonne décision."

Les joueurs de Cadix ont proposé des excuses de Cala

"Leurs joueurs ont demandé à l’un de nos joueurs de revenir sur le terrain si Cala s’excusait, poursuit-il. Moi et mes coéquipiers avons dit non, que les choses ne marchent pas comme ça. On ne peut pas faire quelque chose et passer à autre chose avec des excuses. Aujourd’hui, je me sens bien mais ça m’a fait très mal. Des choses comme ça arrivent dans la vie mais j’espère que la ligue va faire quelque chose et prendre des sanctions pour avoir des preuves, pour que tout soit clair. Je veux remercier le FC Valence, mes coéquipiers, mes entraîneurs pour la solidarité et le soutien qu’ils m’ont donné. Tous les fans aussi. Je vais bien."



Le match entre les deux équipes avait finalement repris face au risque de sanction contre le FC Valence. Choqué, Diakhaby avait été remplacé avant de suivre la fin rencontre de la rencontre depuis les tribunes. Cala doit s’exprimer ce mardi à l’issue de l’entraînement de son équipe. Lundi, il assurait être "très tranquille".