L’émouvante soirée d'hommage du Barça pour Dani Alves

Lors du match amical face au club mexicain de Pumas, où évolue désormais Dani Alves, le FC Barcelone a rendu hommage à son ancien défenseur droit Dani Alves, âgé de 39 ans et qui foulait sans doute pour la dernière fois la pelouse du Camp Nou.

Dani Alves méritait un hommage digne de ce nom. Deux mois et demi après son dernier match avec le club catalan, face à Villarreal en fin de saison dernière, le Brésilien a donc fait son retour au Camp Nou, cette fois sous les couleurs de son nouveau club, les Pumas. Une façon de dire au revoir au public catalan, pour ce qui était sans doute son dernier match dans l’antre du Barça.

Ovationné dès son entrée sur le terrain, avant la rencontre, Dani Alves a reçu un vibrant hommage de la part du club et de ses anciens coéquipiers. Après une accolade avec Xavi et tous les joueurs, il a reçu une plaque commémorative et un maillot floqué du numéro 431, son nombre de matchs officiels disputés avec le Barça entre 2008 et 2016, puis lors de son retour pour quelques mois en 2022.

Porté en triomphe par les joueurs du Barça

C’est l’actuel capitaine du club, Sergio Busquets, qui lui a remis cette tunique symbolique. Le Brésilien l’a ensuite étrenné face au public du Camp Nou. Après la rencontre, il a de nouveau accompagné Sergio Busquets pour soulever le trophée du match, avant d'être porté en triomphe par les joueurs du Barça.

Dani Alves, 39 ans, a tout gagné avec le FC Barcelone, dont six Liga et deux Ligue des champions, et fait partie de l’équipe légendaire du sextuplé en 2009. Sur l’ensemble de sa carrière, le Brésilien est le joueur le plus titré de l’histoire.