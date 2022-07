Barça: Dani Alves déplore le manque de reconnaissance du club pour ses légendes

Libre de tout contrat après sa pige d'un an au FC Barcelone, Dani Alves s'est empressé de critiquer la façon dont le club l'a laissé quitter le club, comme pour les autres légendes blaugranas avant lui, dans une interview pour The Guardian ce lundi.

"Barcelone ne se soucie pas des personnes qui ont marqué l'histoire du club." Tout juste parti du FC Barcelone après une pige de six mois cette saison, Dani Alves a profité d'une interview dans The Guardian ce lundi pour faire passer un message à son ancien club.

"Je ne suis pas parti triste", a assuré le Brésilien à propos de ses six mois au Camp Nou, qui ont suivi un passage turbulent à São Paulo. "Je suis parti heureux d'être revenu à Barcelone. J'ai rêvé pendant cinq ans de vivre ce deuxième moment. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est la façon dont mon départ a été géré."





"Depuis mon arrivée, j'ai été très clair sur le fait que je n'étais plus un gars de 20 ans et que je voulais que les choses soient faites de manière frontale, sans cacher les choses, explique le défenseur de 39 ans. Mais ce club a péché ces dernières années. Barcelone ne se soucie pas des personnes qui ont marqué l'histoire du club. En tant que culé [supporter de Barcelone], je voudrais que Barcelone fasse les choses différemment. Je ne parle pas de moi car ma situation était un autre scénario. Je suis éternellement reconnaissant à Xavi et au président de m'avoir fait revenir."

"Le Barça doit améliorer le travail en dehors du terrain"

Alors que certains médias rapportaient que Dani Alves allait poursuivre au club pour une saison de plus, comme une option le stipulait dans son contrat lorsqu'il a rejoint le club en janvier, le Brésilien a finalement été remercié, d'un bref communiqué. Exit les cérémonies en grandes pompes au Camp Nou, comme le fait souvent le Barça pour les prolongations.

"J'ai trouvé un club plein de jeunes gens avec des idées incroyables sur le terrain", raconte Alves, qui a joué 17 fois pour Barcelone lors de son deuxième passage après avoir joué 247 fois lors d'un premier passage de huit ans riche en trophées. "Mais le Barça doit améliorer le travail en dehors du terrain. L'état d'esprit est totalement opposé à celui que nous avons construit il y a quelques années. Tout ce qui se passe sur le terrain est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur."

Véritable légende du club catalan, qui avait accepté de jouer au salaire minimum lors de son retour au club, il dit soutenir le Barça "pour qu'il revienne au sommet", "mais c'est super compliqué" avoue-t-il. "Le football est plus équilibré, c'est un jeu collectif. Et cela a été laissé de côté au club."

"Je veux aller dans un endroit où je peux gagner."

Libre de tout contrat depuis son départ de Catalogne, Dani Alves a également profité de l'interview pour faire le point sur son avenir, alors qu'il a été lié à plusieurs clubs, dont le Real Valladolid, qui est détenu en majorité par la légende brésilienne Ronaldo. Il assure qu'il ne s'est fixé aucune date limite pour trouver un nouveau club mais que ses critères sont clairs. "J'aime les défis et je m'adapte à toutes les situations, déclare Alves. Aujourd'hui, je suis au chômage, mais des choses intéressantes se sont présentées. Je suis en train de faire mon étude sur les endroits où aller qui ont un bon niveau de compétitivité."

En quête de temps de jeu avant le Mondial, il ajoute : "J'aime gagner. Je veux aller dans un endroit où je peux gagner." Alors que certains avancent qu'il serait en discussion avec l'Athletico Paranaense, il dit n'écarter "aucune situation", mais que s'il retourne au Brésil, ça sera effectivement dans le club dirigé par Luiz Felipe Scolari, ex-sélectionneur de la Seleçao.