La Fédération espagnole souhaite changer le format de la Liga

Lors d'une conférence ce mercredi, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, a indiqué son souhait de faire évoluer très prochainement le format de la Liga. La RFEF entend soumettre à Javier Tebas, président de LaLiga, un format "plus attractif avec moins de matchs."

Du changement en vue en Liga. En tout cas, c'est le souhait de la Fédération espagnole de football (RFEF) et de son président Luis Rubiales, qui l'a annoncé ce mercredi lors d'une conférence. Si Rubiales a abordé de nombreux sujets, il a fait part de ses intentions vis-à-vis du championnat espagnol.

"Un format plus attractif"

"Dans les prochains, j'inviterai Javier Tebas (le président de LaLiga, NDLR) à changer le format de la Liga. Nous avons changé le format de nombreuses compétitions. Avec respect, nous sommes en mesure de présenter un format différent, plus attractif, avec moins de matchs et plus de jours libres au calendrier. Avec aussi la possibilité d'avoir des lieux neutres."

Pour l'heure, la Liga se dispute avec 20 équipes et sur 38 journées, comme en Ligue 1 ou en Premier League. Mais en France, un championnat à 18 sera en place dès la saison 2023-2024.

Le président de la fédération est aussi revenu sur les derniers événements survenus avec le projet d'une SuperLigue européenne, où trois équipes espagnoles ont été impliquées avec le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. "Je ne retiens pas le mot sanction, mais je veux une solution. Je travaille pour cela. J’en ai parlé avec Madrid, Barcelone et Atlético. Nous devons être à l’UEFA et aller vers la méritocratie sportive, s'est positionné Rubiales. Le chemin n’est pas le bon. Il faut transmettre avec respect et défendre avec force ce que l’on croit. Je suis avec l’UEFA. Mais il faut créer une atmosphère d'harmonie."

Par ailleurs, Luis Rubiales a défendu l'idée d'organiser la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, comme cela a été le cas lors de l'édition 2019-2020, saison où le format de cette compétition a changé, avec quatre équipes. "S’il y avait quelqu’un en Espagne qui investissait de la même manière que l’Arabie Saoudite, nous serions restés ici. Quand il y a un régime politique qui a beaucoup à améliorer, on peut agir de deux manières : tourner le dos ou aller et montrer ce que d’autres pays ont pour aider à l’ouverture de la société, a commenté Rubiales. Le tourisme et le football ont aidé à l’époque du franquisme à s’ouvrir et à évoluer. Ces recettes ont permis de sauver des équipes de deuxième et troisième équipes pendant la pandémie."