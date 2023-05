La Liga toujours privée de goal-line technology... car Tebas ne veut pas payer la licence

Selon Iturralde Gonzalez, ancien arbitre international, la Liga n’est pas dotée de la goal-line technology puisque son président Javier Tebas refuse de payer son prix, trois millions et demi d’euros, à la FIFA. Un but accordé à Antoine Griezmann a fait polémique cette semaine en Espagne.

L’Espanyol crie au scandale. Accroché par l’Atlético de Madrid ce mercredi (3-3), le club catalan a désormais peu de chances de se maintenir en Liga à deux journées du terme de la saison. Surtout que la rencontre a été marquée par un but accordé à Antoine Griezmann après intervention de la VAR, jugeant que le ballon a bien franchi la ligne. Mais en l’absence de goal-line technology en Liga, les images ne montrent pas clairement que le but devait être accordé.

"Tebas et LaLiga ne veulent pas donner cet argent à la FIFA"

Selon Iturralde Gonzalez, ancien arbitre espagnol, la Liga n’est pas dotée de la technologie pour une raison bien particulière. "La licence de la goal-line est accordée par la FIFA, explique-t-il au micro de la Cadena Ser. Cette technologie coûte trois millions et demi d'euros. Tebas et LaLiga ne veulent pas donner cet argent à la FIFA".

Il revient ensuite sur l’action polémique de la semaine. "Il est vrai que González González (en charge de la VAR) n'aurait pas dû corriger Melero López (l’arbitre central) parce qu'il ne pouvait pas savoir si le ballon aurait pu entrer, et c'est une erreur d'arbitrage, que les arbitres doivent accepter, estime-t-il. Mais l'Espanyol devrait également faire une déclaration disant qu'il veut la goal-line".

L'Espanyol veut que le match soit déclaré "nul et non avenu"

Les Pericos ont déposé un recours ce jeudi, réclamant que le match soit déclaré "nul et non avenu" et pointant "l'existence de graves négligences de la part du personnel arbitral et, en particulier, de la part des arbitres VAR désignés par la RFEF". "Toutes les analyses (du club) et celles de tiers auxquelles nous avons eu accès montrent au contraire que le ballon n'a jamais franchi la ligne de but dans son intégralité", est-il aussi écrit dans le communiqué.