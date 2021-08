La petite phrase de Kroos sur une éventuelle arrivée de Mbappé au Real

Dans le podcast qu'il réalise avec son frère, Toni Kroos est revenu sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, et sur les conséquences possibles de cette signature pour le Real Madrid.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG, après plus de vingt années passées au FC Barcelone, fait parler dans tous les vestiaires européens. Y compris au Real Madrid. C’est ce que laisse entendre Toni Kroos dans le podcast qu’il réalise avec son frère Felix. "On verra si tout cela fonctionne", confie le milieu allemand dans le dernier épisode de ce podcast, se disant bluffé par la nouvelle ligne d’attaque "exceptionnelle" des Parisiens, avec Kylian Mbappé et Neymar pour épauler le sextuple Ballon d’or, même s’il fait aussi part de ses doutes sur l’équilibre que devra trouver Mauricio Pochettino dans les semaines à venir en alignant autant d’attaquants peu portés sur les efforts défensifs.

La situation amuse Kroos

Kroos raconte aussi pourquoi il voit d’un bon œil la venue de Messi dans le championnat français. "C’est peut-être quelque chose de bien parce que notre plus grand concurrent a perdu son meilleur joueur", dit-il dans des propos rapportés par le quotidien Marca, en faisant bien sûr référence au Barça et à ce que représente pour les Catalans le départ de Messi. "Ce n’est pas un désavantage pour nous. Peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra", poursuit-il en plaisantant. Difficile de ne pas y voir une allusion à la situation de Mbappé.

En fin de contrat en juin 2022 à Paris, le champion du monde français n’a toujours pas prolongé et son nom est sans cesse associé au Real Madrid par les médias espagnols. Frédéric Hermel, spécialiste du football espagne pour RMC Sport, est d’ailleurs convaincu que le club de Florentino Pérez va tenter une offensive pour attirer Mbappé cet été. Pour Kroos, l’ancien Monégasque est assurément "le joueur le plus intéressant du marché mais il n'est pas vraiment bon marché". C'est un euphémisme.