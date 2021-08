Real Madrid: Kroos souffre d’une pubalgie

Le Real Madrid annonce ce mardi que son milieu de terrain de 31 ans Toni Kroos souffre d’une pubalgie. L’Allemand, qui ratera le début de saison, pourrait manquer plusieurs mois de compétition.

Coup dur pour le Real Madrid et Toni Kroos. Via un communiqué, le club espagnol annonce ce mardi que le champion du monde 2014 (31 ans) souffre d’une pubalgie. C’est une douleur au niveau du pubis dont la durée d’indisponibilité peut être de quelques semaines à plusieurs mois. Le joueur peut également se faire opérer. Dans ce cas, plusieurs mois d’indisponibilité sont à prévoir.



Plusieurs grands joueurs ont souffert de cette blessure comme Marco Verratti. En 2016, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a manqué la majeure partie de la seconde partie de saison du PSG et l’Euro organisé en France.

Madrid, une année de transition ?

Carlo Ancelotti est de retour sur le banc du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane à l’issue de la saison. Sergio Ramos, faute d’accord avec le club pour une prolongation, a rejoint le Paris Saint-Germain. Raphael Varane a lui aussi quitté la Maison Blanche pour Manchester United. Un transfert qui a rapporté 50 millions d’euros à Madrid.

Pour le moment, hormis l’arrivé libre de David Alaba en provenance du Bayern Munich, le club madrilène n’est pas actif sur le marché des transferts. Le club, champion d'Espagne 2020, a jusqu'à la fin du mois d'août pour recruter et permettre à Ancelotti de bénéficier d'un effectif capable d'atteindre les objectifs du club.



Carlo Ancelotti et ses hommes joueront un dernier match amical, le 8 août contre l’AC Milan, avant de se préparer pour la première journée de championnat d’Espagne sur la pelouse d’Alaves, le samedi 14 août.