Barça: l'avenir de Messi fait réagir lors du débat présidentiel

Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta se sont affrontés ce mardi lors d’un débat public à cinq jours de l’élection présidentielle au Barca. Les trois candidats ont notamment abordé l’épineuse sujet concernant l’avenir de Lionel Messi au sein du club catalan.

Libre à la fin du mois de juin, Lionel Messi suscite de nombreuses convoitises et peut déjà négocier avec le club de son choix. Dieu vivant à Barcelone, l’Argentin est même devenu l’un des enjeux majeurs de l’élection à la tête du club blaugrana et a donné lieu à une belle passe d’armes entre les trois candidats ce mardi, au lendemain des nouveaux incidents du Barçagate et l'arrestation de Josep Bartomeu.

Réunis lors d’un débat à cinq jours du scrutin, dimanche prochain, les trois figures du Barça ont tenté de présenter leur ambition pour l’avenir du sextuple lauréat du Ballon d’or.

Une question financière qui divise

Favori pour diriger le club, Joan Laporta a rappelé que malgré le contrat pharaonique de "La Pulga", sa présence contribuait grandement aux recettes du club et semble vouloir le conserver coûte que coûte.

"Messi a un retour financier très important, a insisté celui qui a présidé le Barça entre 2003 et 2010. Sa présence représente 30% des revenus, et le plus important c’est le retour émotionnel et sportif."

Victor Font et Toni Freixa ont semblé un peu plus mesurés sur l’aspect financier d’une prolongation du buteur de 33 ans. "Je n’ai pas de machine à faire de l’argent chez moi, donc soit vous avez un programme économique défini, soit ça ne marchera pas, a lancé le premier cité.

Alors que le second assure avoir tout prévu une offre bénéfique pour le Barcelone et pour Messi: "La formule que nous prendrons avec Messi sera bonne pour qu’il continue avec nous. Acheter moins cher et vendre plus cher, c’est ce que font les autres clubs. Nous ne vendrons jamais un joueur pour des raisons économiques et nous ne ferons jamais d’échange comme Pjanic-Arthur."

Et si Messi partait...

Formé à la Masia et arrivé tout jeune en Catalogne, Lionel Messi pourrait malgré tout décider de changer d’air à la fin de son contrat. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, du PSG ou encore de l’Inter et même en MLS, l’Argentin n’a pas encore officiellement fait son choix.

Anticipant un éventuel départ de la star, Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font n’ont pas voulu se laisser désarmer et ont même fait preuve d’une certaine placidité ou d’un flegme apparent.

"Le Barça continuera d’être le plus grand club du monde", a estimé Toni Freixa à l’hypothèse d’un départ du joueur de l’Albiceleste (142 sélections).

Un sentiment partagé par Joan Laporta, pour qui "la vie continue" avec ou sans Lionel Messi. Victor Font a peut-être paru le plus touché par l’idée de perdre la légende du Barça.

"On continuera de lutter, a lancé ce proche de Xavi Hernandez. Nous aurons le problème de ne plus avoir le meilleur joueur de l’histoire mais nous ferons une équipe compétitive."