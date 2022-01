Le jackpot pour le Barça grâce à Spotify ?

Selon Mundo Deportivo, la plateforme de streaming musical Sportify pourrait devenir le prochain sponsor maillot des Blaugranas. Une opportunité pour la marque de profiter de l'exposition médiatique du club à l'échelle mondiale et développer encore plus ses activités.

En difficulté sur le plan sportif et économique, le Barça s'emploie à trouver des sponsors pour tenter de faire face à une période rendue encore plus compliquée avec la pandémie de Covid-19. Pour cela, les dirigeants blaugranas sont à la recherche de partenaires, notamment en ce qui concerne le maillot de l'équipe première.

Adieu Rakuten, place à Spotify sur le maillot du Barça ?

Rakuten, société japonaise de vente en ligne qui sponsorise actuellement la tunique des catalans, n'envisage pas de renouveler son partenariat avec le club, alors que son contrat expire le 30 juin prochain. Une situation qui contraint la direction à établir de nouveaux contacts avec des entreprises importantes. Et parmi celles-ci, une en particulier semble avoir montré un vif intérêt, croit savoir Mundo Deportivo. Selon le quotidien, la société Spotify, détentrice de l'application de streaming musical à l'écho mondial, se serait rapprochée du conseil d'administration du Barça. Un rapprochement plébiscité en interne au vu de la puissance de la marque et sa solvabilité évidente sur le plan économique.

Du côté de l'entreprise suédoise, la capacité du club catalan à fidéliser des supporters partout dans le monde sans compter les millions de données à disposition sur tous ses followers et l'engagement avec ceux-ci sont autant d'arguments intéressants. Ce sponsoring, rapporte Mundo Deportivo, pourrait rapporter entre 30 et 60 millions d'euros par an au Barça selon les domaines dans lesquels les deux marques seraient amenées à s'unir.

Au sein de la direction catalane, Ferran Reverter et Juli Guiu, respectivement PDG et vice-président du marketing, connaissent très bien Spotify et l'écosystème musical de par leurs parcours professionnels respectifs (le premier chez Mediamarkt, le second ayant travaillé dans la promotion musicale). De quoi, peut-être, permettre au Barça de frapper un grand coup. Pour rappel, Spotify enregistrait 381 millions d'utilisateurs actifs par mois en octobre dernier, dont 172 millions d'abonnés payants.

En avril 2021, le fondateur et PDG de la plateforme, Daniel Ek, avait déjà fait une incursion dans le monde du football en affirmant sa volonté de racheter le club d'Arsenal - dont il est fan depuis ses 8 ans - à son actuel propriétaire KSE. Il avait même formulé deux offres, refusées par la suite.