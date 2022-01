Barça: "Dehors", Stoichkov détruit Dembélé

L'ancien buteur bulgare Hristo Stoichkov déplore un manque de "respect" de la part d'Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat avec le Barça. Il réclame ainsi un départ du champion du monde français.

Un réquisitoire de plus d'une minute, qu'il a froidement conclu par: "Dehors". Légende du FC Barcelone et Ballon d'or 1994, Hristo Stoichkov a vertement critiqué Ousmane Dembélé dans une chronique tenue jeudi soir sur la chaîne hispanophone TUDN. L'ancien attaquant bulgare, qui a porté le maillot blaugrana de 1990 à 1995 et de 1996-1998, fustige l'attitude du champion du monde français dont la fin de contrat en juin prochain empoisonne l'actualité du club catalan.

"Si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas l'écusson. Abandonne le maillot et dis aux gens que tu t'en vas", a pesté Hristo Stoichkov, réclamant ensuite plus de fermeté de la part du président. "M. Laporta, ouvrez la porte. Qu'il s'en aille. Ces gens qui ne ressentent pas ces couleurs, qu'ils s'en aillent. J'ai transpiré avec ce maillot, je sais ce qu'est le Barça", a-t-il insisté.

"Merci de tromper les gens"

"Je me suis impliqué, en tant qu'étranger, pour savoir ce qu'était le Barça de l'époque Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas...", a aussi dit Stoichkov, parlant de joueurs qui ont fréquenté le club avant lui. "Je connaissais l'histoire. Toi, tu n'as jamais compris ce qu'est Barcelone", a-t-il repris. Avant de s'en prendre au niveau de jeu de l'ancien Rennais: "Merci beaucoup de tromper les gens en leur faisant croire que vous savez jouer au football. Je le dis, car j'ai joué à ce poste".

Dans sa diatribe, l'ancien "Pistolero" a tout de même attribué un bon point. Non pas à Ousmane Dembélé, mais à Xavi, pour avoir écarté le Français pour l'encourager à quitter le club dès le mercato hivernal actuel, faute de prolonger son contrat au-delà de la saison en cours: "Xavi, je t'applaudis en tant qu'entraîneur pour l'avoir écarté, car ce vestiaire mérite le respect. Avec 121 ans d'histoire, notre club et notre écusson méritent le respect".

Une double réunion pour réchauffer les relations?

Le média espagnol La Vanguardia a néanmoins assuré vendredi que le Barça était prêt à renouer le dialogue avec Ousmane Dembélé, toujours dans l'espoir qu'il accepte de revoir à la baisse ses prétentions salariales pour prolonger son contrat. Dans la semaine du 24 janvier, une réunion serait ainsi prévue entre le club et l'agent du joueur, et une autre entre Xavi, son staff technique et l'intéressé.