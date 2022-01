Barça: une réunion de la dernière chance pour Dembélé ?

Selon Sport, une rencontre entre les proches d’Ousmane Dembélé et les dirigeants du FC Barcelone devrait se tenir en début de semaine prochaine pour discuter de l’avenir du Français, écarté du groupe blaugrana.

L’avenir d’Ousmane Dembélé (24 ans) au FC Barcelone n’est peut-être pas encore définitivement scellé. Le Français a pourtant été écarté du groupe par Xavi, jeudi pour le 8e de finale de la Coupe d’Espagne perdu à Bilbao (3-2, a.p.). Il a surtout été invité à quitter le club dès cet hiver par le directeur technique, Mateu Alemany. Ce dernier l’a aussi prévenu qu’il ne jouerait plus s’il restait.

Malgré ce contexte orageux, l’agent du joueur français, Moussa Sissoko, aurait prévu de s’entretenir avec les dirigeants catalans en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, selon le journal Sport.

Le joueur et son entourage ne considéreraient pas les négociations comme rompues. Ils assurent qu’ils continueront de discuter avec le club au sujet de l’avenir alors que son contrat actuel court jusqu’en juin prochain. La position du Barça semble, elle, bien plus ferme et peu ouverte à la discussion.

Dans sa déclaration, Alemany a ainsi fustigé le positionnement du champion du monde 2018. "Nous ne souhaitons pas avoir avec nous des joueurs qui ne sont pas impliqués dans notre projet et qui ne veulent pas être au Barça, a-t-il lancé. Et donc de ne plus le convoquer, en conséquence de tout de dont on a parlé. Celui qui décide à la fin, c'est l'entraîneur et il a tout notre soutien."

Le revirement de Xavi étonne les proches de Dembélé

La position d’Alemany est en adéquation avec les ultimatums répétés du club ayant fuité dans la presse. Le choix de Xavi de se passer du joueur serait, en revanche, moins compris par l’entourage du joueur. Selon le quotidien Sport, les proches de "Dembouz" soulignent que le technicien a multiplié les déclarations bienveillantes en direction de l’ailier en répétant sa volonté de le faire prolonger et d’en faire un élément important de l’équipe.

Le technicien catalan a brièvement réagi à la situation Dembélé jeudi après la défaite au Pays basque, jeudi. En précisant sa position. "Je ne pense pas la situation de Dembélé nous ait affectés, a-t-il assuré. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club. Nous sommes tous unis."