Barça: une clause libératoire XXL pour Jules Koundé

Officiellement transféré au FC Barcelone ce vendredi, Jules Koundé s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club catalan. Sa clause libératoire a été fixée à un milliard d'euros.

C'était attendu, c'est désormais officiel: Jules Koundé (23 ans) est désormais un joueur du Barça. Après avoir satisfait sa visite médicale, le défenseur français a signé son contrat jusqu'en 2027. Le joueur quitte donc Séville et s'engage pour cinq ans, avec une clause libératoire fixée à un milliard d'euros, rapporte le club catalan dans un communiqué. Il sera présenté lundi à l'occasion d'une conférence de presse.

"Le Barça est une nouvelle étape dans ma carrière, à tous les niveaux, a déclaré vendredi à la chaîne de télévision du géant catalan l'ancien sévillan. Je suis très fier, mais aussi très impatient car j'arrive dans un très grand club (...) Le Barça est une nouvelle étape dans ma carrière, à tous les niveaux", s'est enthousiasmé Koundé, qui évoluait depuis 2019 au Séville FC.

>> Suivez les mercato en direct

Une opération estimée à 50 millions d'euros hors bonus

La cinquième recrue des Blaugrana a également confié l'importance qu'avait eu Xavi dans sa signature. "L'entraîneur a joué un grand rôle dans mon arrivée ici, on s'est parlé plusieurs fois, son discours m'a beaucoup plu, les discussions étaient très fluides, nous portons le même regard sur le football, a-t-il poursuivi à propos de son nouveau coach. J'espère faire de mon mieux et obtenir le plus de temps de jeu possible pour pouvoir jouer un rôle majeur dans ce club."

L'opération est estimée autour de 50 millions d'euros + 10 de bonus. Bordeaux, son club formateur, percevra 20% du montant à la revente après l'avoir vendu 25 millions au FC Séville en 2019, soit 5 millions pour les Girondins.