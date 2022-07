Mercato: Laporta veut "faire revenir" Messi pour qu'il termine sa carrière au Barça

Au cours d'un entretien à CBS, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a abordé son envie de ramener Lionel Messi pour qu'il termine sa carrière avec le maillot blaugrana.

Le FC Barcelone a "une dette morale" envers Lionel Messi selon son président Joan Laporta. Dans un entretien à CBS, le dirigeant du club catalan est revenu sur le départ de la "Pulga" mais aussi sur la probabilité d'un retour sous le maillot blaugrana d'un joueur qui appartient actuellement au PSG.

En raison de ses mauvaises finances, le Barça avait été contraint de se séparer de Lionel Messi l'été dernier, parti libre en direction du PSG. L'attaquant argentin découvrait ainsi un autre club que le FC Barcelone, où il a été formé. "J'ai fait ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi, a lancé Joan Laporta. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça."

"J'aimerais le faire revenir"

La presse catalane n'a pas hésité ces dernières semaines à relayer des rumeurs sur un possible retour de Messi au Camp Nou, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG. "J'aimerais le faire revenir, a appuyé Laporta. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je pense que Messi a été le joueur le plus important de notre histoire. Pendant une longue période de succès, il a été le leader. C'est lui qui a enthousiasmé nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde."

A 35 ans, Lionel Messi s'apprête à vivre une saison importante pour lui, notamment en raison de la Coupe du monde au Qatar en cette fin d'année 2022. Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine en 2021, le septuple Ballon d'or voudra faire briller l'Albiceleste. Il aura ensuite le temps de se pencher sur son avenir. "La fin de Leo à Barcelone n'a pas été la meilleure, a ajouté encore Laporta. C'était un moment difficile. Nous avons dû prendre une décision et faire passer le club avant le meilleur joueur de notre histoire. Mais je pense que nous devons travailler maintenant pour que Messi termine sa carrière en portant le maillot de Barcelone et en étant applaudi sur tous les terrains qu'il joue. Nous ferons de notre mieux pour lui donner la fin qu'il mérite."