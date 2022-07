Barça: Xavi encense Dembélé, encore buteur en amical

Intenable pendant la tournée du Barça aux Etats-Unis, Ousmane Dembélé a encore été décisif et brillant samedi face aux New York Red Bulls (2-0). De quoi s’attirer les louanges de son coach Xavi après la rencontre.

Si tous les regards sont tournés vers Robert Lewandowski, recrue star du Barça au mercato d’été, c’est bien Ousmane Dembélé qui éclabousse de son talent la tournée aux USA. Meilleur buteur du club catalan avec quatre réalisations, le Français a encore été décisif samedi face aux New York Red Bulls (2-0). Après un relais avec Raphinha, l'ailier tricolore a inscrit le premier des deux buts barcelonais d’un joli tir du pied droit. Alors que les médias espagnols soulignent l’étonnante métamorphose de l’ancien joueur de Dortmund, Xavi qui avait poussé sa direction pour le conserver au mercato d'hiver, est un coach comblé.

"Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses qualités"

"Je ne sais pas quoi dire d’autre sur Dembélé, a déclaré l’entraîneur catalan. J’ai une grande confiance en lui et il le sait. Il fait la différence depuis que je suis ici, et on veut qu’il la fasse à chaque match. Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses qualités. La saison dernière, il a fait 13 passes décisives. Il a été le meilleur passeur de Liga. Si en plus il marque des buts…"

Xavi pas inquiet pour Lewandowski

Cette mission sera donnée à Robert Lewandowski, toujours muet depuis son arrivée à Barcelone : "Il met des buts à l’entraînement, il va marquer, promet Xavi. Il l’a fait tout au long de sa carrière. Mais il n’y a pas que les buts, il faut voir ce tout ce qu’il apporte. Je crois beaucoup en lui. C’est une question de temps, je ne suis pas inquiet. Ce ne sont que des matchs amicaux. La vraie compétition commence dans deux semaines."