Le retour de Messi au Barça? Laporta en remet une couche et assume une "dette morale"

Quelques jours après avoir ouvert la porte à un retour de Lionel Messi, Joan Laporta a de nouveau évoqué l’idée d’un potentiel retour de Lionel Messi au FC Barcelone en se disant redevable envers l’Argentin.

Joan Laporta enfonce le clou sur le sujet d’un potentiel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Le président du club a été interrogé sur l’Argentin ce lundi lors de la présentation à la presse de Jules Koundé, quelques jours après avoir déjà ouvert la porte à l’actuel joueur du PSG. Il se dit redevable envers l’attaquant après avoir échoué à lui proposer un nouveau contrat à l’été 2021 en raison des finances exsangues du club. Messi avait quitté libre son club de toujours avant de s’engager en faveur du PSG.

"J'ai fait ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire, avait-il confié sur la chaîne américaine CBS en marge de la tournée du club aux Etats-Unis. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi, a lancé Joan Laporta. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça."

"Nous avons une dette morale avec Leo"

Il a été invité à rebondir sur ces déclarations ce lundi en les pondérant mais sans vraiment changer son idée. "Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaire car Leo est un joueur du PSG, a-t-il lancé. Ils m'ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Leo."

Le septuple Ballon d’or est actuellement lié avec le PSG jusqu’en 2023 avec une année en option. Il a débuté sa deuxième saison avec Paris, dimanche lors du Trophée des champions remporté face à Nantes (4-0) en se montrant à son avantage. Selon les informations de Marca confirmées par RMC Sport, le PSG a récemment pris le pouls pour lever l’option dans le contrat de Messi et le prolonger d’une saison supplémentaire. Le clan de L’Argentin avait réfuté ces derniers mois avoir un accord pour rejoindre l’Inter Miami l’été prochain. La star est pleinement concentrée sur sa saison avec Paris mais surtout, son rêve ultime: remporter la Coupe du monde avec l’Argentine.