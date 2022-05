Le Real Madrid se félicite d'être "le club le mieux évalué d'Europe"

En se basant sur un rapport annuel de Football Benchmark, le Real Madrid se réjouit d'être considéré comme le club le plus riche d'Europe pour la quatrième année de suite, avec une valorisation estimée à plus de trois milliards d'euros.

C'est un rapport qui tombe à pic pour le Real Madrid. Sommé de réagir et de se défendre après avoir été éconduit par Kylian Mbappé, le club espagnol profite de la publication d'une étude sur l'économie du football pour se vanter d'être le "club de football le mieux évalué d'Europe pour la quatrième année de rang".

Le rapport en question, "The European Elite 2022", a été produit par Football Benchmark, qui dépendait autrefois du cabinet d'audit mondial KPMG. D'après les données communiquées, le Real Madrid vaut plus de trois milliards d'euros en 2022. Un cas unique en Europe, car Manchester United, deuxième dans ce classement, est valorisé à 2,88 milliards d'euros.

Le Real ne manque pas de se satisfaire de ses "succès sportifs et commerciaux perpétuels" et de sa capacité à être "resté dans le vert" durant les saisons perturbées par la pandémie de Covid-19. Le club souligne également que sa situation devrait être encore meilleure à l'avenir, grâce à la rénovation en profondeur de son stade Santiago-Bernabéu. Un projet qui "offrira au club de nouveaux revenus et, potentiellement, un avantage compétitif sur les principales autres équipes européennes".

Le PSG dans le top 10

Le FC Barcelone, qui perd une place par rapport à l'an dernier, complète le podium (2,81 milliards d'euros). Le club catalan devance le Bayern Munich (2,7), Liverpool (2,6), Manchester City (2,5) et Chelsea (2,2). Le Paris Saint-Germain est huitième, avec une valeur estimée à 2,132 milliards d'euros. L'Olympique Lyonnais est 20e (456 millions d'euros), tandis que l'Olympique de Marseille ne figure plus dans le top 32 mis en avant par l'étude.

Pour donner ces chiffres, Football Benchmark revendique un algorithme qui permettrait d'évaluer "ce que vaut l'entreprise, quelle que soit la structure du capital utilisée pour financer ses activités". Le calcul prend en compte le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, la notoriété dans les médias et sur les réseaux sociaux, la valeur estimée des joueurs, les revenus de droits TV et les recettes liées à l'exploitation du stade.