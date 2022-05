Mercato: Pourquoi le dossier Tchouaméni traîne

INFO RMC SPORT - Mardi, RMC Sport vous révélait qu'Aurélien Tchouaméni avait choisi le Real Madrid. Pourtant le dossier n'est toujours pas finalisé. Explications.

Les discussions avancent dans le dossier Tchouaméni, depuis que RMC Sport révélait mardi que le joueur de Monaco et de l'équipe de France avait choisi le Real Madrid. Pourtant, si les clubs se parlent et trouvent des accords, il n'y a toujours rien de signé ce jeudi matin entre le Real Madrid et Monaco.

Une offre plus importante de Paris

Si le prix fixe était de 80 millions d'euros, Paul Mitchell en demanderait maintenant un peu plus au club madrilène. Les bonus étaient en discussion ces dernières heures. Si le dossier traîne c'est aussi parce que de son côté Paris, qui fait de Tchouaméni sa priorité, est en mesure de faire une offre bien plus intéressante sur le plan financier. Liverpool est toujours en discussions.

Pour autant, RMC Sport est en mesure de confirmer qu'Aurélien Tchouaméni s'est mis d'accord avec le Real sur un contrat de 5 ans et que sa préférence va vers le Real.