Mercato: "Un confrère m’a suggéré de ne jamais plus prononcer son nom", le présentateur du Chiringuito revient sur la non-venue de Mbappé au Real

Figure incontournable du journalisme sensationnaliste espagnol, Josep Pedrerol a été l’un des principaux agitateurs de l’information autour du feuilleton Kylian Mbappé. Cinq jours après la prolongation du Français à Paris, le présentateur de Chiringuito raconte avec amertume comment sa non-venue a été vécue en Espagne.

"Tic tac… catacrack." Dans un tweet très parlant, le très populaire Josep Pedrerol, figure de l’émission Chiringuito et symbole du sensationnalisme en Espagne, avait réactualisé son légendaire "Tic tac" au moment de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris. Un immense camouflet pour le Real Madrid, perçu comme un crime de lèse-majesté par-delà les Pyrénées.

Invité à livrer son sentiment sur le faux bond de l’attaquant français à la Maison blanche, Pedrerol a admis que "c’est un coup dur pour Florentino (Pérez, le président du Real dont le présentateur est un proche, ndlr), surtout au niveau humain". "Avec Florentino, il y avait plus que des échanges réguliers. Il y avait de l’affection. Les deux parlaient du futur projet!", a-t-il regretté dans une interview pour Le Parisien.

"Nous avons installé un compte à rebours qui arrive à terme dans trois ans!"

Habituée à faire ses choux gras du feuilleton Mbappé, l’émission folklorique va désormais devoir se rabattre sur d’autres sujets vendeurs, puisque le buteur parisien a resigné pour trois saisons avec le PSG. "J’ai un confrère qui m’a suggéré de ne jamais plus prononcer son nom (Rires). Bien sûr, nous allons suivre son parcours professionnel. Mais Mbappé, c’est déjà de l’histoire ancienne."

Cinq jours après, Josep Pedrerol semble toujours ne pas admettre que Mbappé ait pu refuser l’offre faite par le cador de son pays. "Moi, ce que je veux comprendre, c’est ce qui a changé en quinze jours? Combien d’appels de Macron a-t-il reçus? Que s’est-il passé à Doha quand l’Émir a reçu la maman de Kylian et son frère?, questionne-t-il, amer. Kylian est un jeune homme visiblement formidable, mais il n’a pas respecté son engagement vis-à-vis de Florentino Pérez et du Real Madrid."

Avant de révéler être déjà prêt à traiter la prochaine "télénovela" autour du transfert du crack de Bondy, au terme de son contrat en juin 2025. "Au Chiringuito, on a pris le parti d’en rire. Nous avons installé un compte à rebours qui arrive à terme dans trois ans! « Plus que 950 jours… Tic-tac, tic-tac ». On a bien rigolé!", lâche-t-il malicieusement.