Liga: après l’Unicef, un nouveau logo humanitaire sur les maillots du Barça

Le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour qu’il puisse apparaitre sur ses maillots du club, remplaçant l'Unicef.

Un nouvel "annonceur" pas comme les autres va prochainement apparaitre sur les maillots du FC Barcelone. Ce jeudi, le club blaugrana a trouvé un accord avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui devrait faire son apparition prochainement sur le maillot de tous ses joueurs, que ce soit ceux des équipes premières féminines et masculines mais aussi de l’académie, pour quatre saisons.

Pour le Barça, ce partenariat humanitaire comprend notamment une contribution à hauteur de 400 000 euros dans les projets du HCR, ainsi qu’un don de 100 000 euros de produits de merchandising et de matériel sportif. Il implique surtout une présence des logos sur les maillots de tous les joueurs, juste en dessous de leurs numéros, pour les quatre prochains matchs puis de manière permanente à partir de juillet.

Toujours en partenariat avec l'Unicef

Sur les maillots, le HCR va remplacer l’Unicef, avec qui le Barça est en partenariat depuis 2006. Pour autant, la collaboration de l’équipe catalane avec ce fonds pour l’enfance ne devrait pas s’arrêter, d’après le communiqué du Barça. Divers projets liant les deux partis sont encore en cours, notamment des "recherches sur l'impact du sport pour le développement en tant qu'outil de changement social".

Basé à Genève, l’HCR est un programme de l’ONU ayant pour but de protéger les réfugiés et les accompagner dans leur installation à l’étranger. D’après ses données, plus 82,4 millions de personnes seraient réfugiées ou déplacées à la fin de l’année 2020. "Un chiffre qui se voit depuis quelques semaines aggravé par la crise en Ukraine" et auquel "il faut répondre", insiste le communiqué du Barça, qui souhaite particulièrement "aider les réfugiés mineurs à travers le sport".