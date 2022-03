Barça: Jordi Alba veut que Dembélé prolonge et que Messi revienne

Jordi Alba, défenseur du FC Barcelone, pousse Ousmane Dembélé à prolonger son contrat avec le club, "la meilleure option" pour lui. Il adorerait aussi que Lionel Messi revienne au club.

A 33 ans, dont dix passés au club, Jordi Alba fait partie des fameux "pesos pesados" (poids lourds) du vestiaire du FC Barcelone. Son avis est écouté et il en a beaucoup sur l’actualité de son équipe, en net regain de forme depuis la nomination de Xavi sur le banc en novembre. Dans une interview accordée à l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, il s’est prononcé sur quelques dossiers chauds, dont celui d’une potentielle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé.

Alba couvre le Français d’éloges et veut qu’il signe un nouveau contrat. "Je pense que oui, mais c'est la décision du club, du joueur, rappelle-t-il. A son poste, il est de loin l'un des meilleurs au monde. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va faire même si sa meilleure option est de rester au Barca."

Alba peine à voir Messi et Neymar au PSG

L’arrière gauche a aussi confié le souhait de voir Lionel Messi revenir au club. "Oui, c'est le joueur avec lequel je me suis le mieux entendu, explique-t-il. Ce serait bien. J'adorerais jouer avec lui à Barcelone." Il justifie aussi les difficultés rencontrées par l’Argentin avec le PSG depuis son arrivée l’été dernier. "Ce n'était pas facile pour lui ni pour personne après tant d'années à Barcelone d'aller à Paris, souligne Alba. C'est dur de le voir sous un autre maillot. Ça ne fait aucun doute qu'il est de loin le meilleur du monde. Il lui reste beaucoup de football".

Il s’est enfin prononcé sur Neymar, dont il n’a toujours pas digéré le départ pour Paris en 2017. "Il a été fondamental à Barcelone, convient Jordi Alba. Le trident qu'il formait avec Luis Suárez et Messi ne se reverra plus jamais. Moi, je serais resté à Barcelone et nous aurions gagné tous les titres mais c'était sa décision. Le club et l'équipe étaient faits pour lui. La star était Leo mais il était à un très haut niveau. J'aurais aimé qu'il reste avec nous."