Liga: Araujo accepte la demande du Barça et devrait manquer le Mondial 2022 avec l’Uruguay

Selon la presse catalane, Ronald Araujo va se faire opérer en Finlande après s’être blessé à la jambe droite, vendredi, lors d’un amical entre l’Uruguay et l’Iran. Le défenseur du FC Barcelone devrait être absent au moins un mois et demi et risque de ne pas pouvoir disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Céleste.

Après sa récente blessure à la jambe droite, Ronald Araujo a plusieurs options sur la table. Et deux recommandations différentes. Celle de l’équipe d’Uruguay, qui l’encourage à suivre un traitement afin de pouvoir disputer la Coupe du monde 2022. Et celle du FC Barcelone, qui le pousse à se faire opérer afin d’éviter une possible rechute dans le futur. Après avoir pesé le pour et le contre, il semble que le défenseur central ait fait son choix. Et il va dans le sens du Barça.

Selon Mundo Deportivo, le joueur de 23 ans a rencontré ce lundi matin son entraîneur Xavi et Ricard Pruna, le responsable médical du club catalan, afin de faire le point sur sa situation. Une entrevue qui l’aurait convaincu de privilégier l’intervention chirurgicale, malgré la pression des dirigeants de la Céleste et notamment celle de son sélectionneur Diego Alonso. Pour rappel, Araujo s’est blessé à l’adducteur de la cuisse droite lors d’une défaite en amical contre l’Iran, vendredi en Autriche (1-0).

Un coup dur pour l’Uruguay

Le défenseur devrait se rendre en Finlande ce mercredi pour rencontrer le professeur Lasse Lempainen, qui a déjà œuvré au rétablissement d’Ousmane Dembélé ou Sergio Roberto ces dernières années. Son opération pourrait avoir lieu dès le lendemain à l’Hôpital NEO de Turku, au sud-ouest du pays. Le Barça table ensuite sur une absence d’au moins six semaines, qui pourrait atteindre deux mois. Le Mondial 2022 aura alors débuté. Sport confirme qu’Araujo se dirige vers une opération, en précisant que l’ancien joueur de Boston River n’a pas encore fait un choix définitif.

Le forfait du roc d’1,88m (12 sélections) au Qatar serait un coup dur pour l’équipe d’Uruguay, qui affrontera le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud dans le groupe H. Reste à savoir si Diego Alonso peut tout de même le convoquer en espérant compter sur lui plus tard dans la compétition. Une chose est sûre, s’il se fait opérer, il ne reportera plus le maillot blaugrana avant la toute fin d’année, une fois la Coupe du monde terminée (la finale est prévue le 18 décembre).