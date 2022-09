Coupe du monde 2022: une première liste "secrète" envoyée à la FIFA avant le 21 octobre

Alors que la sélection définitive doit être soumise à la FIFA avant le 14 novembre à 19h, Didier Deschamps va envoyer une première liste (entre 35 et 55 noms) à l’instance internationale avant le 21 octobre. Tous les joueurs retenus pour le Mondial qatari devront être issus de cette première liste, qui ne sera pas rendue publique.

Didier Deschamps et son staff ont moins d’un mois pour faire leurs premiers choix. La FIFA a demandé à toutes les nations qualifiées à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) de lui transmettre une première liste qui doit être composée de 35 ou 55 joueurs (dont au moins quatre gardiens). Chaque nation doit aussi transmettre une liste provisoire de 70 officiels maximum en précisant le rôle de chacun.

Aucune modification ne pourra être apportée

Ces deux listes doivent être soumises à la FIFA avant le 21 octobre et ne seront pas rendues publiques. Aucune modification ne pourra être apportée à ces listes sauf cas exceptionnels et soumis à l’approbation de la FIFA. La liste complète des joueurs et officiels doit être imprimée et signée par le président et secrétaire générale de chaque fédération nationale avant d’être envoyée par mail à la FIFA avant le 24 octobre.

La liste définitive de joueurs (entre 23 et 26 dont trois gardiens de buts) devra être soumise à la FIFA avant le 14 novembre à 19h. Tous les joueurs devront être issus de la liste initiale élargie (entre 35 et 55). La FIFA publiera les listes définitives de toutes les nations qualifiées le 15 novembre. L’annonce de la liste est, elle, programmée entre le 7 et le 13 novembre selon les discussions avec TF1 où Deschamps annoncera ses joueurs retenus.