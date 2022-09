Mercato: le Barça et Asensio auraient trouvé un pré-accord

En fin de contrat en 2023, Marco Asensio pourrait rebondir la saison prochaine au FC Barcelone. Les deux parties auraient trouvé un pré-accord pour un contrat de quatre saisons.

Marco Asensio se rapproche de plus en plus d'un départ chez le grand rival. Selon les informations de la RAC1, le FC Barcelone et l'attaquant du Real Madrid seraient parvenus à un pré-accord pour un contrat de quatre ans à partir de la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin 2023, l'international espagnol arriverait en Catalogne libre. Très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti (47 minutes toutes compétitions confondues), l'ancien joueur de Majorque a toutefois marqué un but, face à Leipzig en Ligue des champions.

Ancelotti n'était pas contre un départ cet été

Quelques jours avant la fin du mercato, le technicien italien avait d'ailleurs ouvert la porte à un départ lors de la dernière fenêtre de transfert. "S’il y a de bonnes options pour lui et le club, ce sera considéré. Mais même s’il part, nous n’allons pas signer qui que ce soit, parce que nous n’avons pas besoin d’un nouveau joueur", avait-il assuré le 27 août dernier. Au Real depuis 2014, le joueur de 26 ans (29 sélections) n’entre plus dans les plans du club, barré à son poste par Rodrygo et Eden Hazard. Une mauvaise nouvelle en vue de la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre prochain au Qatar.

En cas de départ chez le grand rival, Marco Asensio serait le 15e joueur à avoir porté le maillot des deux clubs. Avant lui, Javier Saviola, Luis Figo, Samuel Eto'o, Michael Laudrup, Alfredo Di Stefano, Ronaldo, Luis Enrique, Julen Lopetegui, Gheorghe Hagi, Bernd Schuster, Albert Celades, Miquel Soler, Robert Prosinecki et Luis Milla étaient passés par le Real et le Barça.