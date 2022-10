Liga: avec Griezmann titulaire et passeur, l'Atlético galère contre Gérone

Vainqueur de Gérone ce samedi après-midi (2-1), l'Atlético de Madrid revient à trois points de la tête de la Liga avant de recevoir le Club Bruges pour un match capital en Ligue des champions.

Grâce à un grand Angel Correa et un Antoine Griezmann en forme, l'Atlético Madrid a difficilement dominé Gérone 2-1 ce samedi, pour la huitième journée de Liga et recolle provisoirement à trois points du coleader, le Real Madrid, qui se déplace chez son voisin Getafe en soirée (21h00).

Il n'a pas fallu longtemps au "Petit Prince" français pour se montrer : dès la 5e minute, Griezmann a déposé une offrande au second poteau sur le pied d'Angel Correa, qui n'a eu plus qu'à pousser le ballon dans les cages pour ouvrir la marque. L'Argentin a doublé la mise au retour des vestiaires (48e) en interceptant une relance du gardien de Gérone Juan Carlos. Il s'agit du premier doublé de Correa cette saison: il n'avait été buteur qu'une fois, contre le Celta Vigo en Liga le 10 septembre.

Le jeune Rodrigo Riquelme (22 ans) a réduit l'écart à la 66e, grâce à une frappe détournée par José Maria Gimenez, qui a trompé Jan Oblak. Mais l'Atlético peut quand même remercier son gardien: Oblak a sauvé les siens en fin de partie, en déviant deux frappes lointaines d'Aleix Garcia (77e, 86e), alors qu'une tête de Cristhian Stuani a fait trembler ses cages (87e).

Pour Griezmann, il s'agit aussi d'une petite renaissance: titulaire pour le deuxième match de rang, l'international français n'avait plus été décisif en club depuis un mois (un but le 7 septembre lors de la victoire 2-1 contre Porto en C1). Aussi précieux en défense que dans la construction pour rassurer un Atlético fébrile, Griezmann a été chaudement applaudi par le public du stade Metropolitano à sa sortie à la 65e, à la place de son compatriote Thomas Lemar.

Bruges à l'horizon

Après un début de saison perturbé par les négociations autour des conditions de son prêt à l'Atlético, qui poussaient son entraîneur Diego Simeone à ne le faire jouer qu'une petite demi-heure par match, "Grizou" a prouvé aux Rojiblancos ce qu'il peut apporter comme titulaire.

Selon la presse espagnole, l'Atlético a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour son transfert définitif à Madrid en échange de 20 M d'EUR (+ 5 M d'EUR en variables), au lieu des 40 M d'EUR qu'exigeait l'option d'achat initiale. Selon le journal L'Equipe, il s'engagera jusqu'en 2026 avec un salaire réduit à 8 M d'EUR nets annuels (contre 12 M d'EUR actuellement).

Malgré la belle connexion franco-argentine, l'Atlético devra faire mieux : après le cuisant revers 2-0 encaissé à Bruges mardi en Ligue des champions, les Rojiblancos abordent le match retour de mercredi encore perclus de doutes.

Plus tôt dans la journée, le promu Almeria a corrigé le Rayo Vallecano 3-1 grâce à trois buts express signés Lucas Robertone (8e), Srdjan Babic (17e) et El Bilal Toure (39e), et ce malgré l'expulsion d'Adrian Embarba en fin de partie (87e).