Real Madrid: une clause Ballon d’or dans le contrat de Benzema?

Auteur d’une année 2022 fantastique et couronnée par un doublé Liga-Ligue des champions, Karim Benzema fait office de grand favori pour le prochain Ballon d’or. Selon la presse espagnole, l’attaquant de presque 35 ans sera automatiquement prolongé par le Real Madrid s’il remporté le prestigieux trophée.

Qui d’autre que lui? Etincelant sous le maillot du Real Madrid depuis plus d’un an, Karim Benzema semble destiné à remporter le prochain Ballon d’or. Leader de l’attaque du club madrilène, il a contribué au doublé en championnat et en Ligue des champions la saison passée.

A tel point que même Sadio Mané, l’un des autres prétendants pour le trophée, a lui-même reconnu que le Français devait le gagner cette année. Au-delà du prestige, un sacre de Karim Benzema aura une conséquence directe sur son contrat au Real, selon les informations du media Relevo, en activant une clause automatique pour prolonger.

Rien d'anormal au Real

Malgré son importance capitale dans l’effectif de Carlo Ancelotti, Karim Benzema se retrouvera libre de tout contrat en juin 2023. La faute à la stratégie du Real Madrid. Comme pour Sergio Ramos ou Luka Modric avant lui, le Français n’a pas vu la direction merengue lui proposer une prolongation. Le club espagnol a pris l’habitude de prolonger ses vétérans, quelle que soit leur histoire, année après année.

A bientôt 35 ans, il les célèbrera le 19 décembre prochain, Karim Benzema entre logiquement dans cette catégorie et ne verra le Real lui offrir un nouveau contrat qu’après le mois de janvier. A moins, bien sûr, que l’international tricolore ne remporte le prochain Ballon d’or et soit automatiquement lié avec Madrid jusqu’en juin 2024. Réponse le 17 octobre.