Liga: Benzema de retour comme titulaire avec le Real face à Valladolid

Pour le déplacement à Valladolid vendredi soir, Karim Benzema effectue son retour à la compétition plus d'un mois après son forfait pour la Coupe du monde.

Le Nueve est de retour en compétition. Après deux mois d'absence et un forfait rocambolesque pour la Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure au quadriceps gauche, Karim Benzema est titulaire ce vendredi pour le déplacement à Valladolid lors de la 15e journée de Liga. Le Ballon d'or 2022 est accompagné de Marco Asensio et Vinicius Jr dans le 4-3-3 du Real Madrid. Un petit évènement pour celui qui a annoncé sa retraite internationale le 19 décembre dernier, au lendemain de la défaite des Bleus en finale du Mondial.

Un début de saison délicat

Après son départ du Qatar, KB9 a profité de ses vacances à La Réunion, avant d'effectuer son retour à l'entraînement le 10 décembre dernier et de retrouver du temps de jeu en amical contre Leganés et Getafe. Des rencontres où il a montré de l'appétit selon son entraîneur. "On a retrouvé un joueur avec beaucoup d'enthousiasme, très motivé. Il sait que la première partie de la saison n’a pas été bonne et il veut montrer des choses lors de la seconde partie", a confié Carlo Ancelotti devant la presse ce vendredi.

Auteur d'un exercice 2021-2022 exceptionnel qui l'a mené vers son premier Ballon d'or, Karim Benzema a vécu une première partie de saison plus délicate, marquée par des blessures à répétition. Le capitaine a disputé seulement douze rencontres toutes compétitions confondues avec les Merengue (six buts), dont la dernière remonte au 19 octobre à Elche.