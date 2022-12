Real: Ancelotti a retrouvé un Benzema "très motivé" et n'accable pas le staff des Bleus

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a évité de nourrir la polémique autour de la potentielle participation de Karim Benzema à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Il se réjouit simplement d’avoir retrouvé un joueur "très motivé".

En diplomate expérimenté, Carlo Ancelotti a de nouveau dribblé la polémique autour de la blessure de Karim Benzema (35 ans), ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid n’a pas commenté la décision de l’équipe de France d’acter le forfait de l’attaquant pour la Coupe du monde, le 19 novembre dernier. Mardi, son entourage - par le biais de Karim Djaziri, son ancien agent – a de nouveau estimé que le Ballon d’or 2022 aurait pu jouer à partir des huitièmes de finale du Mondial s’il était resté avec les Bleus au Qatar. Ancelotti n’a pas voulu alimenter le débat.

"Je ne suis pas impliqué dans la décision de la France"

"Je ne suis pas impliqué dans la décision de la France, a-t-il confié en conférence de presse. Ils ont évalué le moment de Karim et ont pensé qu'il n'aurait pas la chance de jouer toute la Coupe du monde. On a retrouvé un joueur avec beaucoup d'enthousiasme, très motivé. Il sait que la première partie de la saison n’a pas été bonne et il veut montrer des choses lors de la seconde partie."

Gêné par une surcharge musculaire à une cuisse, Benzema n’a disputé que douze matchs lors des quatre premiers mois de compétition. Il avait été retenu dans la liste de l’équipe de France pour le Mondial avant de se blesser au quadriceps gauche lors d’un entraînement deux jours avant le premier match face à l’Australie (4-1). Le staff avait acté son forfait après les premiers examens sans remplacer le joueur dans le groupe.

Une dizaine de jours plus tard, certains médias espagnols avaient ouvert la porte à un potentiel retour en expliquant que le joueur se remettait rapidement. Didier Deschamps avait balayé cette idée et Benzema avait clos le débat en s’offrant quelques jours de vacances à la Réunion. Il a finalement effectué son retour à l’entraînement avec le Real le 10 décembre avant de participer à un amical le 15, trois jours avant la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (3-3, 2 tab 4). En assurant - avis de spécialistes à l’appui - que KB9 pouvait reprendre dès les 8es de finale, son entourage juge trop radical le fait d’avoir acté son forfait définitif pour le Mondial. Le joueur - à la communication énigmatique sur les réseaux sociaux - a depuis pris sa retraite internationale.