Liga: Benzema porte encore le Real contre Bilbao

Auteur de son douzième but de la saison en Liga, Karim Benzema a permis au Real Madrid de venir à bout de l'Athletic Bilbao (1-0) ce mercredi en match en retard de la neuvième journée. Les hommes de Carlo Ancelotti sont solidement installés en tête du classement.

Marquer et faire gagner les siens. C’est devenu la routine pour Karim Benzema. Décisif juste avant la pause, en renard des surfaces, l’attaquant français a inscrit l’unique but de la victoire du Real Madrid ce mercredi face à l’Athletic Bilbao (1-0), en match en retard de la neuvième journée de Liga. Un succès qui permet au club merengue de conforter sa place de leader, avec provisoirement sept points d’avance sur son dauphin, l’Atlético.

Une année exceptionnelle pour Benzema

Visiblement pas perturbé par sa quatrième place au Ballon d’or, lui qui pouvait au moins viser le podium, Benzema a fait la différence en reprenant un tir manqué de Luka Modric, après un bon travail de Vinicius (40e). Meilleur buteur du championnat espagnol (12 réalisations), il en est désormais à 16 buts cette saison toutes compétitions confondues avec le Real. Sans oublier ses cinq buts inscrits avec les Bleus depuis la fin de l’Euro. Dans une forme étincelante, acclamé par le Santiago Bernabéu, qui a scandé "Karim, Ballon d’or !" après son but, il n’en finit plus d’impressionner. Comme relevé par Opta, il a égalé au passage son record personnel de buts marqués avec le Real sur une année civile : 35 en 50 matchs en 2019, et donc déjà 35 en 46 matchs en 2021.

Il lui reste encore cinq rencontres avant les fêtes de fin d’année pour gonfler encore un peu plus ce total. Face à Bilbao, celui qui fêtera ses 34 ans le 19 décembre a aidé le Real à venir à bout d’une équipe basque qui a su par moments bousculer son adversaire, sauvé à plusieurs reprises par un grand Thibaut Courtois. Prochain rendez-vous pour le Real samedi à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad, troisième au classement et équipe surprise de ce début de saison en Espagne.