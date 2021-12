Real Madrid: Vinicius veut aider Benzema à "remporter le Ballon d’or"

Vraie satisfaction du Real Madrid depuis le début de la saison, Vinicius Junior forme un duo redoutable avec Karim Benzema. Sur la chaîne Youtube "DjMaRiiO", l’attaquant brésilien a assuré vouloir aider le Français à "remporter le Ballon d’or un jour".

Après avoir été critiqué pour son manque d'efficacité, Vinicius Junior (21 ans) a franchi un cap cette saison avec le Real Madrid. Auteur de neuf buts en 14 matchs de Liga, le Brésilien est l’homme fort du club espagnol, en compagnie de Karim Benzema.

Dans une interview sur la chaîne Youtube "DjMaRiiO", le joueur formé à Flamengo a multiplié les éloges envers le buteur français: "Il est impressionnant. Tout ce qui est difficile, il le rend facile. C’est un grand footballeur, j’adore jouer avec lui." Tout en affirmant vouloir aider son coéquipier à gagner le Ballon d’or: "Je veux l’aider à rester ici plus longtemps et faire tout mon possible pour l’aider à remporter le Ballon d’or un jour."

Karim Benzema a terminé à la quatrième place dans la course au prestigieux trophée individuel. Devancé par Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho, le Français était désigné comme un des principaux favoris pour remporter cette récompense.

"Nous cherchons toujours le jeu"

Durant l’entretien, Vinicius a évoqué sa relation avec l’ancien Lyonnais, en affirmant que ce dernier est celui avec qui il s’entend le mieux sur le terrain: "Nous sommes très proches (sur le terrain) et nous cherchons toujours le jeu (…) Si on continue à ce niveau, on mettre Madrid devant tout le monde."

La saison dernière, Benzema avait livré une interview à Movistar expliquant pourquoi il lui arrivait de secouer son jeune coéquipier: "Je crois en lui, car il a tout pour réussir ici. C’est pour ça que je parle beaucoup avec lui sur le terrain, hors du terrain… Parfois je lui parle un peu fort mais c’est pour lui. Je sais qu’il peut donner plus car c’est un phénomène quand il le veut." La première partie de saison du joueur de 21 ans commence à donner raison à l’attaquant de l’équipe de France.