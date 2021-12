"Bla bla bla": le père de Messi répond aux critiques après le 7e Ballon d'or de son fils

Le septième Ballon d'or reçu par Lionel Messi lundi soir à Paris est sans doute celui qui a fait le plus débat. Mais sur les réseaux sociaux, le père de l'attaquant argentin a balayé les critiques d'un revers de main.

Un "scandale" pour la presse allemande, un "vol" pour certains titres anglais, une décision "incompréhensible" pour Lothar Matthäus et regrettée par Iker Casillas. Depuis lundi soir, de nombreuses voix du monde du football se sont élevées pour critiquer l'attribution du Ballon d'or 2021 à Lionel Messi.

Parce que l'Argentin, s'il a remporté la Copa America avec l'Albiceleste et la Coupe d'Espagne avec le Barça, n'a pas non plus vécu une année resplendissante, et surtout parce que face à lui se dressait un certain Robert Lewandowski, irrésistible depuis maintenant deux ans. Mais ces remarques, ces polémiques, Jorge Messi n'en a visiblement que faire.

"Continuez"

Sur Instagram, le père et agent de l'attaquant du PSG a posté ce mercredi un message que l'on peut clairement interpréter comme une réponse aux critiques actuelles. "Bla bla bla... Continuez", a-t-il écrit, en publiant une photo de son septuple Ballon d'or de fils avec son dernier trophée entre les mains.

Dans une interview accordée mardi au Parisien, le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a lui aussi répondu aux déçus. "Il ne faut jamais oublier un truc, c’est qu’on est face à une désignation subjective, a rappelé l'organisateur du Ballon d'or. (...) Forcément, il y a débat. Ça ne me gêne pas, ça fait partie de l’histoire du Ballon d’or. Ça le remue. Il n’y a aucun souci. Après, je pars du principe que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, le juste milieu se trouve autour des discussions argumentées. Mais quand j’en entends certains dire que le Ballon d’or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Leo Messi a gagné un septième Ballon d’or! C’est de Leo Messi dont on parle! Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Leo Messi! Ce n’est pas un joueur de Carquefou, avec tout le respect que je peux avoir pour les joueurs de Carquefou."