Real Madrid: un fabuleux record pour Benzema, "fier de devenir le meilleur buteur français de l’histoire"

Auteur de l’égalisation en faveur du Real Madrid, victorieux face au FC Séville (2-1) dimanche en Liga, Karim Benzema a inscrit son 361e but en club depuis le début de sa carrière. Un record pour un joueur français. L’ancien Lyonnais devance d’un but la légende d’Arsenal, Thierry Henry.

Karim Benzema est entré un peu plus dans l’histoire du football français. A 24h du résultat du Ballon d’or 2021 dont il est l’un des prétendants, l’attaquant du Real Madrid s’est adjugé dimanche un prestigieux record. Celui du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur français en club durant sa carrière. Dimanche, lors du match de la 15eme journée de Liga face au FC Séville (2-1) à Bernabeu, KB9 n’a pas seulement égalisé et marqué son 11eme but de la saison en championnat. Avec ce but de renard après une frappe énorme de Militao, l’actuel meilleur buteur de Liga est devenu le plus grand goleador français de l'histoire en club.

Il efface Thierry Henry des tablettes

Avec 361 buts inscrits toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais (66) puis le Real Madrid (295), l'attaquant de 33 ans totalise 361 réalisations en carrière avec ses deux clubs.

C’est un but de plus que l’ancien recordman, Thierry Henry, auteur de 360 buts avec Monaco (28), la Juventus (3), Arsenal (228), le FC Barcelone (49) et New York Red Bulls (52). "Fier d’être devenu le meilleur buteur français de l’histoire", a savouré Karim Benzema sur Twitter après la victoire madrilène face aux joueurs andalous.