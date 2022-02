Liga: coup dur pour Martial, sorti sur blessure avec Séville

Visiblement victime d'une blessure musculaire, Anthony Martial a dû quitter ses partenaires en première période lors de la rencontre de Liga entre l'Espanyol et le FC Séville, ce dimanche.

Il n’est resté qu'une vingtaine de minutes sur la pelouse. Titulaire ce dimanche contre l’Espanyol, à l'occasion de la 25e journée de Liga, Anthony Martial est rapidement sorti sur blessure. Touché à la jambe gauche, il a été remplacé par Papu Gomez. A en croire les médias espagnols, il pourrait s’agir d’une blessure musculaire, possiblement aux ischio-jambiers. Ce qui pourrait lui faire manquer quelques semaines de compétition.

Buteur en Ligue Europa

Dans une impasse à Manchester United, où il n’a disputé que onze rencontres lors de la première partie de saison (un but), Martial a fait le choix cet hiver de rejoindre le FC Séville pour se relancer. Prêté jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant français de 26 ans a fait ses débuts en Liga le 5 février à Osasuna (0-0). Et il a marqué son premier but jeudi face au Dinamo Zagreb en barrage aller de la Ligue Europa (3-1).

Il devrait au moins rater le match retour jeudi face aux Croates et le derby toujours très attendu face au Betis de Nabil Fekir, dans une semaine, en Liga. Ces dernières années, Martial a régulièrement été freiné par des pépins physiques. Fin 2021, il avait manqué plusieurs matchs avec les Red Devils en raison d'une blessure à un genou.