FC Séville: le message classe de Ronaldo pour souhaiter la bienvenue à Martial

Ronaldo, l'ancien attaquant du Real Madrid et actuel propriétaire du club de Valladolid, a envoyé un message à Anthony Martial pour lui souhaiter une belle aventure en Liga et au FC Séville.

Séville a mis les petits plats dans les grands pour l’arrivée d’Anthony Martial. Lors de sa présentation ce mercredi, l’attaquant français a eu droit à une très belle attention de la part de son nouveau club. Lorsqu’il a foulé la pelouse du stade Sánchez-Pizjuán, ses dirigeants ont fait diffuser une vidéo sur les écrans géants. Une vidéo réalisée par un certain Ronaldo, l’idole de l’ancien Lyonnais et Monégasque : "Bonjour Martial, comment vas-tu ? Bienvenue en Liga et à Séville. Un grand club espagnol et l'un des plus grands d'Europe. Avec des fans et une ville qui sont incroyables. Bonne chance, je te souhaite le meilleur et à bientôt !"

A Séville pour se relancer

Ancien avant-centre du Real Madrid et actuel propriétaire de Valladolid, R9 a toujours servi d’exemple pour Martial. "J’ai été inspiré par les Brésiliens Ronaldinho et Ronaldo, qui m'ont donné envie de consacrer mon avenir au football. Ils avaient de la magie dans les pieds", avait-il confié il y a quelques années. En manque de temps de jeu à Manchester United, barré par une grosse concurrence, Martial a décidé de se relancer en Andalousie sous la forme d’un prêt.

"Je pense que Séville est l'endroit parfait pour pouvoir jouer à nouveau. D 'autres clubs voulaient me faire venir, mais comme je l'avais dit dès le départ, mon premier souhait, c'était Séville. J'espère faire de grandes choses ici et gagner quelque chose", a expliqué l’attaquant de 26 ans, sourire aux lèvres, lors de sa présentation.

Avec le deuxième de Liga, qui compte quatre points de retard sur le Real Madrid après 22 journées, Martial espère se relancer en vue de se dégager un chemin pour la Coupe du monde au Qatar en fin d'année.