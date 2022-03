Liga: le Barça humilie le Real 4-0 dans le clasico à Bernabeu, Aubameyang et Dembélé en feu

Dix jours après sa qualification face au PSG en Ligue des champions, le Real Madrid est retombé de son nuage. Les Merengue, leaders de Liga, ont été sévèrement battus 4-0 par les Catalans au Santiago Bernabeu. Le Barça est troisième du championnat.

C’est une claque qui peut laisser des traces en vue de la fin de saison. Sans Karim Benzema, blessé au mollet, le Real Madrid savait que le Clasico, même à domicile, serait compliqué. Mais sans doute pas autant. En dehors du premier quart d’heure où Vinicius a fait passer quelques frissons dans la défense barcelonaise, les Madrilènes n’ont pas vu le jour et ont seulement subi les vagues catalanes.

Thibaut Courtois a d’abord sauvé la mise au Real, sur une frappe à bout portant de Pierre-Emerick Aubameyang en début de match, mais il n’a rien pu faire face au Gabonais à la demi-heure de jeu. De la tête, l’avant-centre du Barça a parfaitement repris un centre d’Ousmane Dembélé, qui avait laissé Nacho sur place après une feinte et une accélération.

Avant la pause, Ronald Araujo a doublé la mise sur un corner tiré par Dembélé, encore lui. Le Français, préféré à Adama Traoré au coup d’envoi, a délivré sept passes décisives sur ses cinq derniers matchs de Liga. Mené 2-0 à la pause, Carlo Ancelotti a tenté quelques changements, avec les sorties de Carvajal et Kroos avant la reprise, pour les entrées de Camavinga et Diaz. Mais ça n’a pas changé le visage du Real.

Un doublé pour Auba mais pas de manita

La défense madrilène a continué de subir, emmenée par le duo Alaba-Militao qui a vécu un match très compliqué, souvent mal placé et toujours pris de vitesse. Au retour des vestiaires, c’est donc Ferran Torres qui a inscrit le but du 3-0 au terme d’une jolie séquence barcelonaise et d’une superbe passe décisive d’Aubameyang. Les rôles se sont ensuite inversés cinq minutes plus tard, pour le quatrième but du Barça.

D’un petit piqué, Aubameyang a signé un doublé accordé après intervention du VAR. Le Gabonais avait d’abord été signalé en position de hors-jeu, à tort. L’ancien attaquant d’Arsenal en est désormais à neuf buts en 11 matchs sous ses nouvelles couleurs. Surtout, le Real lui réussit bien : il a marqué lors de ses cinq derniers matchs face au club madrilène, avec Dortmund ou Barcelone.

Dans la dernière demi-heure, les joueurs de Xavi ont couru après le 5-0, sans parvenir à infliger une "manita" au Real. Aubameyang deux fois, Dembélé et Memphis ont soit manqué de précision, soit buté sur Courtois. Mais ce n’était pas l’essentiel: avec cette victoire, le Barça est troisième de Liga, à douze points du Real et trois de Séville, mais avec un match en retard. Le titre de champion n’est pas encore revenu en Catalogne. L’espoir si.