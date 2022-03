Real-Barça: "Nous sommes de retour", lance Piqué après la claque dans le Clasico

Les joueurs du FC Barcelone jubilent après l’humiliation infligée sur le terrain du Real Madrid (0-4), dimanche lors du Clasico. "Nous sommes de retour", a lancé le capitaine Gerard Piqué.

Une claque dans un Clasico et ça repart? Le FC Barcelone est sur son nuage depuis la large victoire décrochée sur le terrain du Real Madrid (0-4), dimanche. Le club multiplie les messages un brin chambreurs sur son compte Twitter en faisant notamment référence à une autre humiliation infligée en 2009 sur la pelouse de Bernabeu (2-6). Les joueurs, aussi, s’emballent à l’instar de Gerard Piqué, qui a connu l’âge d’or du club mais aussi ses graves difficultés des derniers mois.

Et l’international espagnol ne s’embarrasse pas de précautions. "Nous sommes de retour", a-t-il lancé sur son compte Twitter alors que le Barça pointe à la troisième place à douze points du Real leader (mais avec un match en moins). "On se remet à rêver de la Liga, a aussi déclaré Daniel Alves, qui a fêté son 400e match avec l’écusson du club, dimanche. Et rêver, c’est gratuit."

Les dernières recrues du mercato d’hiver ont aussi savouré leur premier succès dans un Clasico à l’instar de Ferran Torres qui a vécu "une nuit magique" ou Adama Traoré. "Difficile d’oublier ma première soirée à Bernabeu". En très grande forme sur son aile droite (deux passes décisives), Ousmane Dembélé a aussi affiché sa joie sur Instagram, où il a reçu de nombreus messages de félicitations de ses coéquipiers… et du compte officiel du Barça qui l’a salué en français: "oh là là Ous! ".

Le FC Barcelone est-il de retour ? "C'est possible", répond Xavi

Ce succès éclatant confirme l’excellente forme des Catalans, qui restent sur 13 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Xavi, entraîneur catalan, veut désormais pousser ses joueurs à croire en l’impossible. "On est très heureux, comme tout le ‘Barcelonisme’, confie l’ancien milieu de terraub. Cette victoire peut changer la dynamique du présent et du futur. On a fait preuve de personnalité, de fierté, on a su garder le ballon. On a fait un match tout en contrôle. On a été très bien dans la pression haute, on a eu énormément d'occasions, on aurait même mérité de marquer plus de buts. Un match très complet. Je suis persuadé que ce club est le meilleur au monde depuis tout petit. Aujourd'hui (dimanche), c'est un jour à savourer, parce que les supporters du Barça n'en ont pas eu beaucoup dernièrement, encore moins lors des derniers clasicos. Gagner 4-0 au Bernabéu en jouant si bien au football, c'est dur, ça n'arrive pas tous les jours. Je ne cherche pas la gloire personnelle, je veux la gloire pour les joueurs et pour la grande famille du Barça en général." Le FC Barcelone est-il de retour ? "C'est possible", conclut-il