Real: blessure "bénigne" pour Benzema contre Valence

Karim Benzema est sorti visiblement touché à l'arrière de la cuisse droite jeudi à la 60e minute du match du Real Madrid contre Valence (2-0), une blessure "bénigne" selon Carlo Ancelotti.

Karim Benzema, qui a manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar en novembre et décembre en raison d'une blessure à la cuisse gauche, s'est touché l'arrière de la jambe droite après une frappe jeudi soir, lors du succès du Real Madrid face à Valence (2-0), et a lui-même demandé le changement. Il est sorti à l'heure de jeu sans l'aide des soigneurs, mais en grimaçant, et s'est dirigé directement vers les vestiaires. Il a été remplacé par Rodrygo.

"La blessure de Karim semble très légère", a toutefois déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti après la rencontre. "Mais c'est ce qui arrive quand on joue tous les trois jours et que l'on n’a pas le temps de récupérer", a-t-il ajouté.

Benzema a manqué 9 matchs avec le Real cette saison

Benzema a déjà manqué un mois de compétition en début de saison en raison d'une blessure au quadriceps de la jambe droite subie le 6 septembre pour la première journée de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow. Et il a manqué la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Victime de multiples pépins musculaires depuis le début de la saison, le Ballon d'Or 2022 a déjà manqué neuf matches avec le Real cette saison toutes compétitions confondues.

En début de match, le défenseur central brésilien Eder Militao est lui aussi sorti sur blessure côté merengue, après un contact avec Samuel Lino. Il a été remplacé à la 36e par Dani Carvajal.