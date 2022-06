Liga: en colère, le Barça envisage des poursuites contre la Roma après l'annulation du trophée Gamper

Alors que la Roma a décidé d'annuler son match amical contre le Barça dans le cadre du trophée Gamper, le club catalan se renseigne pour mener des poursuites judiciaires contre les Giallorossi.

José Mourinho n'effectuera pas encore son retour au Camp Nou. Le coach de la Roma devait affronter le FC Barcelone le 6 août prochain dans le cadre du trophée Joan-Gamper, traditionnel rendez-vous d'avant-saison du club catalan. Mais lundi, les Romains ont annoncé qu'ils ne disputeraient pas cette rencontre.

"L'AS Roma a décidé de rompre unilatéralement, et sans raison, le contrat négocié pour disputer le Trophée Gamper. Les équipes premières, masculine et féminine, du Club, devaient affronter celles du club italien, explique le Barça dans un communiqué. Il tient à souligner que cette annulation va contre sa volonté et qu'elle n'est due qu'à la décision de l'AS Roma."

Les billets remboursés

De son côté, la Roma se justifie en expliquant vouloir "modifier le plan des matchs amicaux d'été, tant pour les équipes premières masculines que féminines, à la lumière de l'objectif principal d'assurer les meilleures préparations et conditions de travail possibles pour chaque équipe."

Les Blaugranas sont actuellement à la recherche d'un nouvel adversaire pour honorer ce rendez-vous de pré-saison et assurent que les personnes ayant acheté des billets seront remboursées "au cours des prochaines 24 heures." En parallèle, le "Secteur Légal du Club est en train d'étudier les actions opportunes afin de réparer les dommages et intérêts au club italien suite à cette décision injustifiée et inattendue pour le FC Barcelone et ses supporters."