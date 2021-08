Liga: en grande difficulté, le Barça souscrit un crédit de 595 millions d'euros

Le Barça a finalisé la négociation d'un crédit de 595 millions d'euros à 1,98% de taux d'intérêt, selon la presse catalane. Cette opération va soulager le club, qui étouffait avec une dette astronomique et des pertes importantes.

Le Barça se donne de l'air. Un nouveau crédit de 595 millions d'euros pour dix ans, à un taux d'intérêt de 1,98%, a été signé jeudi par le club catalan, selon les journaux espagnols Mundo Deportivo et Sport. Dans le détail, les comptes vont être soulagés avec un apport immédiat de 455 millions d'euros. Orchestrée par la firme américaine Goldman Sachs et garantie par les recettes des droits TV, l'opération comprend aussi une restructuration à hauteur de 140 millions d'euros d'une partie de la dette déjà existante.

La signature de ce deal est présentée comme une bonne opération par le président Joan Laporta. D'abord parce que le taux d'intérêt est plus faible qu'attendu, d'autant que le précédent emprunt avait été négocié à 6%. Mais aussi parce que la pression économique devenait trop forte sur le club, qui croule sous les dettes et qui manque de trésorerie à cause de la crise causée par la pandémie.

Un prêt pour faire face à une situation "dramatique"

Dans une conférence de presse organisée le 16 août, Joan Laporta expliquait que la situation financière du FC Barcelone était "dramatique". Les chiffres avancés étaient effarants: 1,35 milliard d'euros de dette au 30 juin, 468 millions d'euros de pertes sur la saison passée. "Cela nous a obligé à travailler pour montrer à nos créanciers que le club est viable. Nous avons dû faire preuve de crédibilité", avait alors admis le président.

Ce sont ces mauvais résultats financiers qui ont conduit le club à ne pas proposer de prolongation de contrat à Lionel Messi, mais aussi à demander à plusieurs cadres de l'effectif d'abaisser leur salaire. Gerard Piqué a notamment accepté, ce qui a permis au club d'homologuer les contrats de Memphis Depay et d'Eric Garcia auprès de la ligue espagnole.